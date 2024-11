Fim de semana com música de Johnny Hooker, Martinho da Vila e desfile de bandas filarmônicas

Quer saber qual é a boa findi? O PÚBLICO Brasil preparou um roteiro especial para o seu fim de semana.

Diferentes estilos de música, desfile de bandas na Avenida da Liberdade, feira de vinhos, Wonderland no parque Eduardo VII, iluminação de Natal no Porto e muitas outras opções neste final de semana. No domingo, o Teatro São Luiz abre as portas para mais uma edição da Gala Abraço, um evento com muito glamour que assinala o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS.

Diretamente de Uberlândia, em Minas Gerais, chega a Lisboa o Festival Baile Amor, com várias atrações na Music Station, O cantor Johnny Hooker marca presença com o espetáculo que celebra seus 20 anos de carreira. Outra grande atração é o Gira Coletivo, que tem umas das mais concorridas rodas de samba da capital portuguesa.

Já no espírito natalino, o Coro Municipal de Lisboa apresenta, na Igreja do Santo Condestável, músicas renascentistas e canções tradicionais portuguesas. E, no primeiro domingo de cada mês, a entrada do MAAT é gratuita.

Sexta-feira, 29 de Novembro

Do Brasil para Lisboa, a primeira edição do Festival Baile Amor tem shows com Gira Coletivo, Didi, Xavebats, Embrasa, Umafricana e Johnny Hooker. A partir das 21h, na Music Station. O show de Hooker está marcado para 1h da manhã. A festa que, há 10 anos, percorre cidades do Brasil, chega a Lisboa com ingressos quase esgotados.

A Wonderland Lisboa abre as portas nessa sexta-feira a partir das 13h, no Parque Eduardo VII. Com pista de gelo e roda gigante, entre outras atrações, o evento, mais uma vez, deve atrair multidões ao local. Consulte a programação para saber todos os horários de funcionamento.

Quem está em Portugal para alguns shows é o cantor Martinho da Vila, que contará com a participação de sua filha Mart'nália nos espetáculos. Nesta sexta-feira, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e, no sábado, no Porto, no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Na Casa do Comum, Rua da Rosa, 285, Bairro Alto, a partir das 18h30, tem uma conversa sobre as raízes e as repercussões do fascismo, passados e presentes, com os historiadores Johann Chapoutot e Rui Tavares, com moderação de Sandra Monteiro e Guillaume Boccara. A conversa propõe uma reflexão sobre as ideologias autoritárias que ainda hoje impactam o mundo e sobre o que os processos históricos podem ensinar para fortalecer a democracia e os direitos humanos na atualidade.

O Festival Porto/ Post /Doc tem exibição seguida de debate do filme brasileiro Não haverá mais histórias sem nós, que denuncia as entranhas do histórico processo de invenção e exploração da floresta Amazônica como um jardim do eden inesgotável. Às 21h, no Batalha Centro de Cinema. Após a exibição, será realizado um debate com a diretora Priscilla Brasil e com o roteirista Raphael Uchôa.

Sábado, 30 de Novembro

Tem feijoada da Tia de Lisboa, a partir 18h30, no Sambalfama, Rua de São Pedro, 20, Alfama. A Feijoada da Tia sempre dá o que falar, acompanhada pela roda de samba, fica mais perfeita.

Na Igreja do Santo Condestável, no Campo de Ourique, tem apresentação do Coro da Câmara de Lisboa às 21h. Promete uma viagem musical ao imaginário do nascimento de Jesus, por meio dos sons ibéricos do século XVII e do cancioneiro popular e tradicional português.

No Porto, tem início a programação natalina a partir das 18h, quando será acesa a árvore gigante e toda a iluminação na Avenida dos Aliados. Às 18h30, haverá um concerto com o cantor Fernando Daniel. O serviço de metrô da cidade será reforçado, das 18h às 21h, para garantir o transporte da multidão que é esperada.

No Marvila 8, tem a 11ª edição do Mercado de Vinhos. O evento convida quem tiver seus animais de estimação a levá-los também. São mais de 100 pequenos e médios produtores. Os convidados de honra são os vinhos transmontanos. Os ingressos pela plataforma Ticketline custam 10 euros (R$ 62). Na bilheteria do evento, sobem para 15 euros (R$ 93). Neste sábado, a partir das 13h, e, no domingo, a partir do meio-dia. O Marvila 8 fica na Praça David Leandro da Silva, 8.

Neste sábado, tem o evento Pechinchas da Graça, que recorda o consumo consciente contra o descarte e a favor da reinvenção. Onde roupas novas ou usadas se misturam com livros e obras de arte. Os convidados também podem levar suas peças. Será no Instituto Kreatori, das 18h às 23h, na Rua Domingos Sequeira 13, Estrela, Lisboa

Domingo, 1º de Dezembro

No primeiro domingo do mês, o acesso às exposições no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT, é gratuito das 10h às 13h. O espaço abriga várias exposições simultaneamente. No momento, um dos destaques é a mostra Rooms, do artista britânico Anthony McCall, pela primeira vez em Portugal.

Na Avenida da Liberdade, em comemoração ao dia da Restauração da Independência em Portugal, tem o desfile nacional de bandas filarmônicas. Nesta 11ª edição, participam 32 bandas de vários pontos do país. Com mais de 1.500 participantes, a partir das 15h. Ao final do desfile, as bandas se concentram na Praça dos Restauradores para uma atuação conjunta.

A 32ª edição da Gala Abraço regressa ao Teatro São Luís em Lisboa, na data que marca o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS. O espetáculo de transformismo, com travestis, drag queens, artistas trans e LGBTQIA+ e simpatizantes, celebra a importância da inclusão e da solidariedade, numa noite pela defesa dos direitos humanos e da igualdade. Um evento que promete alegria, diversão e glamour.