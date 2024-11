Olá.

Depois de um não tão breve interregno, regressa o Próximo Episódio para olhar para a casa dos vizinhos.

O Disney Channel vai deixar de existir na televisão linear em Espanha. Como escreve o diário espanhol El País – ilustrando a mudança com uma imagem de Miley Cyrus como Hannah Montana, para evocar o cariz emblemático geracional do canal para os jovens do país vizinho –, era uma mudança esperada em função da importância e espaço que as plataformas de streaming ocupam nos hábitos mundiais. E também, acrescentamos nós, da concentração da oferta por parte dos grandes grupos de entretenimento — as séries e títulos do Disney Channel continuarão, em Espanha, a estar na Disney+, claro está.

Em Espanha, o mercado tem sido bastante mais célere do que o português no que toca à adesão às plataformas de streaming em substituição pura da televisão linear e por pacote. A razão, já se sabe, é que Portugal tem uma penetração elevadíssima dos pacotes que unem televisão por cabo, acesso à Internet e telefone, serviço de telefone. Na primeira metade do ano e segundo a reguladora Anacom, 96,3% das famílias tinham assinatura de televisão por subscrição, com o número de assinantes fixado nos 4,6 milhões, que depois em suas casas alargam a cifra dos abrangidos por estes serviços em que as operadoras (Meo, Nos, Vodafone, Novo) incluem cada vez mais acesso (inicialmente gratuito) às principais plataformas de streaming internacionais e nacionais. Com a entrada da operadora Digi e os pacotes low cost que as operadoras portuguesas estão a apresentar para competir com a empresa romena, o cenário mudará seguramente nos próximos meses.

Mas ainda assim, Portugal é um país de pacotes e nada afoito no cordcutting (a eliminação de serviços de televisão tradicional em prol do recurso apenas à televisão via digital). Já Espanha anda a dar conta de como o streaming ultrapassa a televisão linear como o formato mais visto pelo menos há um ano; entretanto, no mercado de referência que são os EUA, a empresa de medição de audiências Nielsen constatava que em Junho deste ano o tempo dedicado ao streaming foi de 40,3% no país, a parcela mais elevada desde que o estudo The Gauge foi criado. YouTube e Netflix são os mais vistos, e a Disney+ uma das que mais cresceu.

Em Portugal, como disse a Disney ao PÚBLICO, não há qualquer intenção de retirar o canal dos pacotes de cabo.

Voltando a Espanha, o canal Disney principal, aquele que é aberto, que fazia parte da oferta básica da TDT espanhola e que tem como alvo o público juvenil (o Disney Jr. continuará a emitir), vai acabar a 7 de Janeiro de 2025. É importante perceber que estes 27 anos de presença do canal em Espanha terminam quando o mesmo está em queda nas audiências desde que a Disney+ se estreou no país.

Este é mais um sinal, carregado de significado por dizer respeito ao público mais jovem e portanto às audiências do futuro, de como a aposta dos gigantes do entretenimento na sua operação na televisão linear está em profunda mudança.

Entretanto, esta semana foi divulgado um estudo que indica que as subscrições streaming de vídeo estabilizaram e a que principal razão apontada pelos espectadores "é a falta de conteúdo apelativo" (é a opinião de 55% dos clientes). Efeito ainda da greve dos argumentistas e actores em 2023 ou simplesmente o redesenho das operações de criação e objectivos dos grandes estúdios e plataformas? A consultora que tal conclui é a Oliver Wyman, que não ouviu espectadores portugueses (mas auscultou espanhóis) e que diz que se cada europeu tem uma média de 1,5 assinaturas, 8% deles planeiam cancelar as suas subscrições no próximo ano.

Excepção: os espanhóis. Trinta e três por cento dos consumidores espanhóis estão "predispostos a, durante o próximo ano, aumentar o número de serviços de [streaming de] vídeo que subscrevem". É também em Espanha que há mais "super-utilizadores" — aqueles que assinam mais de três plataformas.

O que anda a ver

Pedro Lopes, director-geral de conteúdos da SPTelevisão e autor da série Glória

"Tenho aquelas séries que consumo individualmente, esta última temporada The Bear é o caso. Depois há séries que consumo em família, por exemplo, Homicídios ao Domicílio, que vejo com as minhas filhas. E tenho um hábito ao fim de semana, em que acordo muito cedo para ver cinema e em que de tento ver cinematografia de todo o mundo. É o meu momento de descoberta de obras que não estavam muitas vezes no meu radar."

RTP Play

Segunda-feira, 2 de Dezembro

O Americano — Esta série de Ivo M. Ferreira já foi muitas coisas. O realizador e autor trabalha em permanente reconhecimento e descoberta do seu trabalho e se inicialmente se falava numa "série sobre as FP25" ou sobre o Portugal pós-revolucionário, agora já se sabe que o foco recai na fuga prisional de Faustino Cavaco, "O Americano", ex-assaltante de bancos e líder de um gangue que protagoniza uma das maiores vergonhas do sistema prisional português na década de 1980. O protagonista é João Estima e a seu lado estão Ivo Canelas, Adriano Luz e Jani Zhao.

Não Me Deixes — Série italiana que se estreia no mesmo dia na RTP2 às 22h, tem oito episódios de drama em Veneza, versão criminal moderna — crime online, violência contra crianças, e um corpo de um rapaz que devolve uma detective à cidade dos canais e do seu antigo namorado, agora casado com a sua melhor amiga. Está-se a ver como a coisa se vai misturar com drogas, tráfico de armas e drogas.

Netflix

Sexta-feira, 29 de Novembro

Senna — É talvez a estreia da semana, o que pode não querer dizer que é a melhor série da semana. Mas são seis episódios de Ayrton Senna, a maior produção original brasileira para a Netflix e sobre o maior desportista automóvel brasileiro de sempre. A ideia é a mais linear: relatar o percurso do piloto de Fórmula 1, a começar no início da carreira automobilística e a culminar (alerta de spoiler) no trágico acidente em que morreu no circuito de Imola, Itália, durante o Grande Prémio de São Marino.

Quarta-feira, 4 de Dezembro

Churchill at War — Série documental de quatro episódios produzida por Ron Howard, Brian Grazer, Sara Bernstein, Justin Wilkes que analisa o papel de Winston Churchill na II Guerra Mundial. As imagens foram colorizadas e são usadas entrevistas do primeiro-ministro britânico. São quatro episódios de 60 minutos.

The Only Girl in the Orchestra — Média-metragem sobre a contrabaixista Orin O'Brien, que foi a primeira mulher a integrar a Filarmónica de Nova Iorque depois de ter sido contratada por Leonard Bernstein em 1966.

Naquele Natal — O ponto de partida são os filmes Quatro Casamentos e Um Funeral, Notting Hill, O Amor Acontece e Yesterday, de Richard Curtis, para contar novas histórias, interligadas, e um erro do Pai Natal. Imagem de acção real mistura-se com animação, da Locksmith Animation, num projecto assinado pelo próprio Curtis, que também é argumentista e produtor executivo.

Quinta—feira, 5 de Dezembro

Black Doves — Série protagonizada por Keira Knightley e situada em Londres em época natalícia. Helen Webb é mãe e espia, revelando os segredos políticos do seu marido à organização que a sustenta, a Black Doves do título. Também tem um amante, Jason (Andrew Koji), uma chefe, Reed (Sarah Lancashire) e um velho amigo, Sam (Ben Whishaw), encarregues de lhe dar trabalho e de a proteger. Debaixo disto tudo há conspiração uma política.

Max

Sexta-feira, 29 de Novembro

Aos Nossos Filhos — Filme de Maria de Medeiros baseado na peça homónima de Laura Castro. Maternidade e sexualidade no contexto político brasileiro.

A Pior Pessoa do Mundo – Longa-metragem candidata ao Óscar de Melhor Filme Internacional em 2022, fez o crítico do PÚBLICO Luís Miguel Oliveira partilhar a sua dúvida: "É um filme ‘inteligente’ ou ‘calculista’?, perguntamos genuinamente". Julie pensa ter encontrado estabilidade com Aksel, um escritor de sucesso, mas depois conhece o jovem e bonito Eivind. Realizado por Joachim Trier.

Sábado, 30 de Novembro

Music Box: Yacht Rock: A Dockumentary — Dois pontos em sequência? Pois é. A série documental com a marca Music Box (já abordaram Woodstock 99 e Alanis Morrisette) agora vira-se para o género decadente e roqueiro do chamado "yacht rock", ou seja aquele rock feito por bandas que já chegaram à idade em que elas próprias e os seus fãs encaram um cruzeiro como uma ideia sã de férias. E fazem isso mesmo, e passaram quase a definir um género musical. Com o detalhe de que agora até as bandas mais respeitadas, ou não, o fazem em modo metal, psicadélico e afins.

Domingo, 1 de Dezembro

O Sonho Certo — Filme realizado em Portugal por Kristjan Knigge e totalmente falado em inglês, é uma comédia sobre recomeços com a participação de Mark Killeen, Lúcia Moniz, Miguel Damião, Ellie Chidzey e Beau McClellan, entre outros. A história é a de Oliver Fellows, um inglês falido que quer comprar uma quinta no Algarve para a restaurar e cultivar laranjas, para fúria da mulher que julgava que iria encontrar uma luxuosa mansão. E depois ainda vai aparecer um inimigo que se opõe ao empreendimento de Oliver e um casal português que o quer ajudar.

Terça-feira, 3 de Dezembro

Mosquito — É a segunda longa-metragem de João Nuno Pinto, foi filme de abertura do Festival de Roterdão e centra-se em Zacarias, jovem português sedento de aventura na I Guerra Mundial. Enviado para Moçambique, perde-se do pelotão e tem de sair do mato e confrontar-se com os seus sonhos.

São Jorge — Um dos mais bem cotados filmes de Marco Martins, a sua terceira longa-metragem é mais uma colaboração de sucesso com Nuno Lopes (actor que entretanto é acusado de violação num caso nos EUA e que nega ter forçado sexo sem consentimento), que interpreta um pugilista endividado e à beira de perder o filho e a mulher no Portugal da "troika". Torna-se cobrador intimidador de quem tem dívidas, um paradoxo que não lhe escapa.

Diamantino — O último dos filmes portugueses com que a Max enceta o mês das festas é este pastiche que só quem não quiser é que não identifica com Cristiano Ronaldo. Diamantino é o maior jogador de futebol do mundo mas perde o talento no jogo mais importante da carreira, que termina abruptamente. A sua odisseia seguinte é um misto de mitomania, surrealismo e causas, combatendo o neofascismo, a crise dos refugiados e a manipulação genética. É a primeira longa-metragem da dupla Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt.

Disney+

Terça-feira, 3 de Dezembro

Star Wars: Skeleton Crew: Aventura Pela Galáxia — Ora mais uma sequência do uso de dois pontos, um pontapé na galáxia Star Wars, um grande trambolhão para a gramática portuguesa. Mas é isto, mais uma série Star Wars, desta vez em modo Goonies. Apesar de ter Jude Law com poderes de Jedi, as estrelas são os miúdos perdidos na galáxia que procuram o seu planeta. Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon e Nick Frost compõem o elenco.

TVCine+

Segunda—feira, 2 de Dezembro

Outlander — Novos episódios da sétima temporada da série protagonizada por Caitriona Balfe e Sam Heughan. A série volta à Escócia nesta segunda metade da temporada atormentados pelos riscos da Guerra Revolucionária.

Quinta—feira, 5 de Dezembro

Yellowstone — Mais uma dose da série sobre a família Dutton que protege o seu rancho dos especuladores imobiliários e dos descendentes dos povos que lá moravam inicialmente e a quem os colonos europeus há séculos roubaram a terra. Esta é a segunda parte da quinta temporada e nela descobre-se um aparente suicídio de um dos Dutton — aquele que é interpretado por Kevin Costner. Drama.

SkyShowtime

Sábado, 30 de Novembro

Action — Série documental com os actores que achamos que fazem aquelas coisas circenses mas que na verdade são apenas o rosto do que faz a equipa de duplos 87 North, fundada por David Leitch e Kelly McCormick. Para que se saiba, os actores que são os rostos, diga-se Keanu Reeves, Ryan Gosling ou David Harbour, também ajudam a promover a série. Episódios semanais.

Segunda—feira, 2 de Dezembro

Fight Night: The Million Dollar Heist — O título pode ser familiar se for um devorador de podcasts e conhecer o programa homónimo da iHeart sobre o combate de "regresso" de Muhammad Ali em 1970 e o seu impacto numa cidade. Com Kevin Hart e Don Cheadle. Primeiros três episódios estreiam-se segunda-feira e depois os outros sete vão chegando semanalmente.

Filmin

Sábado, 30 de Novembro

Justiça Singular — Vários géneros gravitam em torno desta história pré-apocalíptica em que John Boyega (Star Wars: O Despertar da Força) e Olivia Cooke (Eu, o Earl e a Tal Miúda) se conhecem e depois de cruzam com Bill Skarsgard (IT). De Chase Palmer, baseado no best-seller homónimo.

Quinta—feira, 5 de Dezembro

Made in England: Os Filmes de Powell e Pressburger — Documentário em que Martin Scorsese homenageia os realizadores britânicos Michael Powell e Emeric Pressburger, autores de Os Sapatos Vermelhos, Um Caso de Vida ou Morte e A Vítima do Medo.

Ler para ver

Até ao Próximo Episódio.