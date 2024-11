Uma conversa com Pedro Almodóvar sobre morte, fé, livros e filmes

Sem o apoio da fé (mas com livros e filmes), Pedro Almodóvar aproxima-se da morte em O Quarto ao Lado como nunca antes tinha feito no seu cinema.

"O sentimento perante a morte é algo de muito pessoal. Perante isso sou como uma criança, não sou alguém maduro. Não aceito a morte. Tal como Julianne Moore em O Quarto ao Lado, também eu não percebo porque é que algo que está vivo tem de morrer. Isso não é natural para mim. Não se trata de um pensamento resultante de uma análise", diz na conversa com Vasco Câmara.

Tilda Swinton e Julianne Moore ajudam Almodóvar a fazer um filme sobre a morte – o que é o mesmo que dizer sobre a vida. O Quarto ao Lado chega no próximo dia 5 às salas de cinema portuguesas, depois de ter recebido o Leão de Ouro, o prémio máximo do Festival de Veneza.

Outro filme premiado, Dahomey, Urso de Ouro em Berlim, estreou-se esta semana em Portugal. A cineasta franco-senegalesa Mati Diop mostra um novo modo de filmar e contar a África. Um documentário sobre o que significa restituir arte a antigas colónias (no caso, o Benim e peças levadas por França), mas também cultura e identidade nos nossos dias. Jorge Mourinha ouviu Mati Diop.

"Não me considerem um músico com um grande futuro atrás de mim", diz Luís Cília numa entrevista sumarenta com Nuno Pacheco. Cília, um dos grandes cantores do exílio do Portugal ditatorial, um dos grandes criadores da música portuguesa dos últimos 60 anos, vê finalmente toda a sua obra discográfica até à data editada num livro com 11 CD.

Está em Serralves Offering Cloud of Scattered Genitalia, a primeira exposição em Portugal de um artista mais conhecido pela sua música: Devendra Banhart. "A repetição é uma ferramenta maravilhosa; vejo-a como uma ponte para nos fazer chegar a um sítio diferente, para fazer o tempo desaparecer", disse ele a Daniel Dias. Tiago Bernardo Lopes fotografou.

Também neste Ípsilon:

— Música: conversas com Camané (sobre Ao Vivo no CCB – Homenagem a José Mário Branco) e a dupla Lee Ranaldo/Leah Singer, que vão criar música e imagens sob a influência de Lourdes Castro este sábado, em Braga;

— Mais música: os novos discos de Father John Misty e Kendrick Lamar;

— Cinema: O Ouro e o Mundo, de Ico Costa (que entrevistámos); Mário; O Irmão Mais Novo; e The Dead Don’t Hurt – Até ao Fim do Mundo;

—​ Dança: Maurice Accompagné, de Paulo Ribeiro;

— Livros: A Corneta Acústica, de Leonora Carrington; e A Vida em Nós, de José Tolentino Mendonça (textos ainda só disponíveis na edição impressa).

E não só. Boas leituras!

