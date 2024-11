Ministro da Defesa russo visita Coreia do Norte

Gavriil Grigorov / VIA REUTERS

O ministro tem previstos vários encontros com responsáveis militares e políticos norte-coreanos. A Rússia e a Coreia do Norte estão ligadas por um tratado de defesa mútua.

O ministro da Defesa da Rússia chegou esta sexta-feira à Coreia do Norte, em visita oficial, tendo previstos vários encontros com responsáveis militares e políticos norte-coreanos, disse o exército russo.

Andrei Belousov foi recebido à chegada ao aeroporto de Pyongyang pelo homólogo norte-coreano, o general No Kwang-chol, referiu um comunicado do Exército, citado por agências de notícias russas.

A Rússia e a Coreia do Norte estão ligadas por um tratado de defesa mútua, assinado em Junho e recentemente ratificado.

Ambos estão sujeitos a sanções internacionais: Pyongyang pelo desenvolvimento de arsenal nuclear e Moscovo pela guerra na Ucrânia.

Seul e Washington acusam a Coreia do Norte de enviar tropas para a Rússia para combater as forças ucranianas ao lado do exército russo.

Na semana passada, responsáveis do Governo da Coreia do Sul afirmaram que, em troca, Moscovo está a fornecer a Pyongyang combustível, mísseis antiaéreos e ajuda económica.