O Porto numa experiência que pretende explorar os cinco sentidos

A que cheira o Porto? Sabe a quê? Quando o olha, o que vê? O edifício dos Paços do Concelho, no Porto, prepara-se para receber uma exposição que pretende estimular os cinco sentidos em relação à cidade. Para isso, a Câmara Municipal do Porto convidou cinco marcas portuenses para responderem ao desafio de apresentar a cidade através do paladar, tacto, visão, audição e olfacto.

De 3 de Dezembro até 3 de Janeiro, a exposição “Porto. e as marcas da cidade” vai reunir os produtos que “materializam as experiências sensoriais que o Porto despertou em marcas reconhecidas, inovadoras e presentes no imaginário colectivo da cidade”, refere a autarquia em nota de imprensa. Em resposta ao mote lançado pelo município, cinco marcas irão fazer sentir a cidade: Castelbel, Casa da Música, FC Porto, Arcádia e Mesh. A parceria foi assinada no passado dia 18 de Novembro.

Para responder à questão “A que cheira o Porto”, a Castelbel, através de fragrâncias inspiradas nos vales do Douro, produziu um artigo específico para a exposição. A Casa da Música explorará a melhor melodia que faça jus à cidade. Se o Porto fosse comestível, seria algo doce, e assim, a Arcádia foi a responsável por reproduzir uma iguaria que remeta para o que a Invicta representa. Para tentar transmitir a sensação do que seria tocar na cidade, a Mesh foi a marca escolhida para realizar uma peça onde a textura facilite essa tarefa.

No que diz respeito à visão, a resposta para a autarquia foi óbvia, uma vez que na grande maioria das vezes, quem a visita até chega a confundir o clube com a cidade. Sim, fala-se do FC Porto. O clube ficou encarregue da missão de traduzir em imagens a mística que a cidade detém.

Esta caracterização sensorial veio em resposta ao Open Call, que decorreu no 10.º Aniversário da marca Porto.. A exposição poderá ser visitada entre as 9 e as 17 horas, em dias úteis.

