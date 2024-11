Família real britânica volta a Sandringham para o Natal (sem Harry e Meghan)

Danny Lawson VIA REUTERS

O Natal em Sandringham é uma tradição para os membros da família real britânica, que, apesar de todos os problemas ao longo do ano, sobretudo de saúde, optou por manter o hábito de se juntar para a consoada.

Em Sandringham, diz a imprensa britânica, são esperados o príncipe William e Kate Middleton, com os três filhos do casal — George, de 11 anos, Charlotte, de 9 anos, e Louis, de 6 —​, mas também os duques de Edimburgo, Eduardo e Sofia, com os filhos, ou a princesa Ana.

Ausentes da lista de presentes continuam a estar os duques de Sussex, Harry e Meghan, afastados da restante família desde a sua decisão de abandonar os deveres reais e de terem decidido revelar o seu lado da história, o qual não beneficiou nenhum dos restantes membros, com especial foco no rei e no príncipe herdeiro.

O período natalício em família é o culminar de um ano difícil, como desabafou William numa entrevista na Cidade do Cabo, África do Sul, neste mês: “Tem sido terrível. Foi provavelmente o ano mais difícil da minha vida”, disse o príncipe de Gales durante a quarta edição do Earthshot Prize Awards.

E os problemas foram muitos: Carlos III foi diagnosticado com cancro; a princesa de Gales foi submetida a uma cirurgia abdominal após a qual se identificou um tipo de cancro não especificado; a princesa Ana sofreu um acidente e sofreu um traumatismo craniano; e a rainha Camila ainda está a recuperar de uma infecção respiratória, identificada no início deste mês.

Por tudo isso, outros membros da corte viram as suas agendas mais preenchidas, sobretudo Eduardo e Sofia — ainda que Ana se mantenha como o membro mais trabalhador da família.

Já André, depois de ter caído em desgraça pela sua associação ao predador sexual Jeffrey Epstein, não exerce qualquer função para a coroa. Ainda assim não será de estranhar que o irmão mais novo de Carlos passe o Natal em Sandringham com a ex-mulher, Sarah Fergunson, e as duas filhas, as princesas Beatrice e Eugenie.