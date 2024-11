Em família, a deslizar no gelo e a lambuzar em chocolate

TEATRO

Quebra-Nozes e o Reino do Gelo

16 de Novembro a 5 de Janeiro

A AM Live volta a animar a época festiva pondo um clássico intemporal a deslizar no gelo. Depois de O Feiticeiro de Oz, Cinderela, Peter Pan, A Bela e o Monstro, Alice no País das Maravilhas, A Branca de Neve e Aladino, os patins deslizam para a história de um Natal cancelado que deixa todos em sobressalto e empenhados numa missão cheia de magia e aventura, em que não faltará um trenó a sobrevoar o público.

Na pista de gelo natural que chega aos 400 metros quadrados, instalada na arena do MAR Shopping de Matosinhos, entram em cena 23 artistas, entre os quais Ângelo Rodrigues, Angie Costa e Rita Rocha. A experiência imersiva tem sessões às 11h, 15h, 18h e 21h (consultar horários no site oficial). Os bilhetes variam entre 15€ e 23€.

FEIRAS

Fortaleza de Chocolate

29 de Novembro a 8 de Dezembro

Bombons e bombocas, crepes e cascatas, trufas e torrões, brigadeiros, bolos, farturas e muitas outras tentações. Na praça-forte de Valença do Minho, está tudo a postos para mais uma edição da festa que tem o chocolate como protagonista.

Com entrada livre a adoçar a visita, entre as 10h e as 20h, juntam-se produtores, pasteleiros e chocolateiros de ambos os lados da fronteira para dar a provar estas e outras iguarias, mas também partilhar a sua arte por meio de showcookings e oficinas infantis.

Este é um dos trunfos da programação natalícia do município, que se prolonga até 5 de Janeiro e onde entram também momentos mágicos numa Duendelândia, uma exposição de presépios, neve, concertos, a festa de passagem de ano e a Cavalgata de Reis, entre outras atracções. Cartaz detalhado em cm-valenca.pt.

Foto Fortaleza de Chocolate DR

ESPECTÁCULO

Spiritus Natalis

28 de Novembro a 2 de Janeiro

Depois de um 2023 com a quadra festiva abrilhantada pelo Clérigos Immersive Concert: Spiritus of Classical Music, a Igreja dos Clérigos, ex-libris da cidade do Porto, apresenta um novo ciclo de concertos imersivos.

Promovido pela Irmandade dos Clérigos com o cunho do ateliê OCubo, traz seis sessões inéditas, sempre às 21h de quinta-feira, cada uma com duração de 45 minutos, combinando projecções multimédia a 360º no interior do templo com as notas “das mais célebres melodias natalícias”, interpretadas ao vivo e a cores.

O holy night de Adolphe Adam, Joy to the world de Georg Friedrich Haendel, Ave Maria de Giulio Caccini, Noite feliz de Franz Xaver Gruber e Inverno de Antonio Vivaldi são algumas das peças nas pautas. A entoá-las está um quarteto composto por Fabiana Pereira Magalhães (voz), Rui Soares (órgão de tubos), Rogério Monteiro (violino) e Manuel Azevedo (trompete). A entrada é reservada a maiores de 12 anos e custa 23€. Mais informações em www.spiritusporto.com.

FESTIVAL

Desdobra-te - Festival de Dança e Outras Artes

29 de Novembro a 1 de Dezembro

A sexta edição do festival que chama miúdos e graúdos ao palco, para pôr o corpo a mexer e as mãos a trabalhar a criatividade, vem recheada e com a missão de sempre: pôr Évora a dançar.

Desenhado pela associação PédeXumbo, desdobra-se por uma dezena de espaços da cidade e apresenta-se em Lado A e Lado B, para ir ao encontro dos diferentes públicos e devaneios. No cartaz (detalhado aqui) estão bailes, concertos, workshops, teatro, performance, visitas e outras actividades para famílias. Bilhetes a partir de 5€/actividade, passes entre 16€ e 60€.

TEATRO

Bluey ao Vivo

30 de Novembro e 1 de Dezembro

Segundo o The Guardian, este espectáculo é “uma gloriosa celebração de tudo o que ama na série”. Transpõe para o palco a série de animação infantil Bluey, criada em 2018, que acompanha a vida de uma cadelinha e da sua família na Austrália.

Com “marionetas impressionantes, cenários icónicos, actores ao vivo e música totalmente nova”, refere a promotora Crumbsevents, esta versão é apresentada pela BBC Studios e Andrew Kay, em parceria com a Windmill Theatre Co., sábado, às 11h, 15h e 19h, e domingo, às 11h, na Meo Arena, em Lisboa. Os bilhetes custam entre 29€ e 85€.

Ensaio sobre a Coragem de Sentir Medo

30 de Novembro e 1 de Dezembro

O Teatro Duas Senas, projecto com tutoria do Teatromosca, estreia uma peça de teatro para a infância que lança uma pergunta importante para o ar: “se todas as pessoas têm medo, podemos também dizer que todas as pessoas têm coragem?”

É que ao estado emocional feito de inquietação, insegurança e ansiedade também se podem colar as capacidades de ver e ser o que a imaginação ditar. É tudo uma questão de perspectiva.

Em cena no Auditório Municipal António Silva (Cacém), sábado e domingo, às 16h, com bilhetes a 7€. M/6

Panda e Os Caricas - Quando Eu Crescer

1 de Dezembro

É em Viseu que começa a nova aventura de Panda e Os Caricas. Desta vez, a trupe promete ajudar os mais pequenos a “descobrir o que querem ser quando crescerem”.

Entre as notas de um peddy-paper e sucessos como Qual a profissão, Sem parar, Sou uma taça ou Panda style, há animação garantida e, quem sabe, pistas para o futuro.

O encontro está marcado para domingo, às 11h e 15h, no Pavilhão Multiusos de Viseu. Portimão (dia 7), Évora (8), Coimbra (14), Guimarães (15), Lisboa (21 e 22) e Porto (28) são as cidades que se seguem. Bilhetes entre 22€ e 35€, pagos a partir dos três anos.

LEITURA

Não É Ficção - A Constituição: Montanha e Utopia

30 de Novembro e 1 de Dezembro

O segundo momento do ciclo de leituras Não É Ficção, promovido pelo Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) e dedicado a “textos do nosso tempo sobre temas ou questões que importam abordar”, serve-se das palavras de Gonçalo M. Tavares para subir essa montanha que é a Constituição.

Com interpretação de Carla Galvão e exploração sonora de Bruno Pernadas, acontece sábado e domingo, às 16h30, com bilhetes a 3€. M/10.

ACTIVIDADES

Tic Tac, o Coelho Passou por Aí?

23 de Novembro a 8 de Dezembro

À boleia do bailado Alice no País das Maravilhas, que sobe ao palco do Teatro Camões de Lisboa entre 12 e 29 de Dezembro, a Companhia Nacional de Bailado convida crianças (dos três aos 12 anos) e famílias a participar em ateliês de dança.

O imaginário surreal de Alice serve de pano de fundo aos trabalhos de exploração do movimento, orientados por Irina de Oliveira e Sílvia Santos ao longo de três fins-de-semana. Sábado e domingo, às 10h30 e 15h, com um custo de 3,50€ (criança + adulto).

Noites Jurássicas

23 a 30 de Novembro

Na Lourinhã, o Dino Parque torna a lançar o repto para desvendar uma “experiência cheia de mistério” que só se revela após o escurecer. A ideia é simples: explorar os trilhos do parque de lanterna na mão e procurar os mais de 200 gigantes jurássicos que lá habitam numa visita nocturna recheada de sombras e efeitos sonoros.

Nestes dias, o parque está aberto das 10h às 21h, com entradas a 10,50€ (criança dos quatro aos 12 anos) e 14,50€ (adulto).