As minhas caleiras de alumínio têm manchas desagradáveis. Como é que as posso limpar?

Há vários anos, substituímos as nossas caleiras de alumínio por caleiras maiores para aguentar chuvas fortes e evitar inundações. Desde o início, começaram a ficar manchadas devido à chuva e a eventuais infiltrações. Tentamos manter as caleiras livres de folhas, mas é difícil, especialmente no segundo andar. Tem alguma sugestão sobre como remover manchas de água nas caleiras?

Do ponto de vista do desempenho, o principal problema da limpeza das caleiras é manter as calhas e os tubos de queda livres de folhas e de outros detritos arrastados pelo vento. Mas do ponto de vista estético, também é importante manter os exteriores das caleiras limpos. Visualmente, as caleiras fazem parte da guarnição de uma casa, e as caleiras manchadas podem ser tão desagradáveis como usar um lenço ou uma gravata manchada com café sobre um fato impecável.

Algumas manchas nas caleiras são causadas por algas ou bolor, especialmente se aparecerem onde a superfície permanece húmida durante mais tempo, como a parte inferior de quaisquer curvas ou onde a borda do telhado está frequentemente à sombra. As manchas de algas e de bolor limpam-se normalmente com uma esponja ou esfregona húmida, talvez com um pouco de detergente para a loiça adicionado à água de lavagem.

As manchas pretas verticais, muitas vezes chamadas “riscas de tigre”, são mais persistentes. As empresas que fabricam produtos de limpeza para o exterior de caleiras dizem que as riscas contêm pequenas partículas de asfalto que se colam às caleiras de alumínio através da electricidade estática. Sabe-se lá quem descobriu isso, mas estas nódoas não se limpam simplesmente.

Ted Pastuszak Jr., director de qualidade da Englert Inc., um fabricante de coberturas metálicas e caleiras de alumínio, disse que a empresa recomenda a utilização de um produto à base de espuma de melamina. “Mas o truque para usar isso em calhas mais antigas que não foram mantidas adequadamente”, explicou o responsável por email, “é ser gentil com isso, pois a tinta de poliéster pode parecer manchada após a limpeza”.

Ou pode utilizar um produto de limpeza vendido para remoção de nódoas de calhas. Estes produtos quebram as ligações para que os pedaços de asfalto e outros detritos caiam ou sejam enxaguados.

Estes produtos de limpeza são fortemente alcalinos, com pH que varia entre 11,3 e 13,5. Para colocar isso em perspectiva, o amoníaco tem um pH de 11 e a lixívia de 13, o que significa que aqueles produtos de limpeza podem ser ainda mais corrosivos. E a elevada alcalinidade destes produtos de limpeza é suficientemente significativa para justificar o uso de luvas de protecção, mesmo que o rótulo não insista nisso. Os óculos de protecção são essenciais, especialmente quando se está a limpar uma superfície suspensa.

Leia sempre o rótulo para obter instruções específicas. Estes produtos de limpeza corroem os metais — incluindo o alumínio — pelo que não podem ser utilizados numa concentração demasiado elevada ou deixados durante muito tempo. Se comprar um produto de limpeza rotulado como “concentrado”, nunca o utilize na sua força máxima. Dilua sempre com água. Verifique o rótulo para obter indicações sobre quanto tempo deve esperar depois de aplicar o produto de limpeza até o lavar. Limpe apenas uma secção da caleira — talvez três metros no máximo — de cada vez para poder enxaguar sem demora.

Quer se trate de algas, bolor ou pedaços de asfalto, a utilização de um produto de limpeza adequado é apenas parte do problema. Também precisa de um aplicador eficiente e de uma forma segura de chegar às caleiras.

Para os aplicadores, pense em esponjas, esfregonas ou escovas suaves, em vez de escovas com cerdas tão duras que podem riscar a tinta das caleiras. Algumas caleiras de alumínio têm uma tinta bastante suave — basicamente a mesma que a tinta de casa — enquanto outras vêm com uma tinta de fluorocarbono aplicada de fábrica e cozida, que é muito durável.

Fixar o aplicador a uma varinha telescópica permite-lhe limpar os algerozes sem uma escada, e ter uma varinha que se liga a uma mangueira de jardim facilita a lavagem. Mas certifique-se de que a varinha alcança uma distância suficiente para a poder utilizar com os pés no chão. E nunca tente chegar a uma caleira alta com uma vara de extensão enquanto estiver empoleirado numa escada; é arriscado, especialmente para uma vara comprida, porque pode alterar o seu centro de gravidade enquanto tenta manobrar a vara, o que pode fazer com que a escada caia.

Seja qual for a forma de limpeza, Pastuszak tem uma dica para manter as caleiras com bom aspecto durante o máximo de tempo possível, partindo do princípio de que são fáceis de alcançar: aplique-lhes uma cera suave para automóveis e depois limpe o excesso.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução e adaptação*: Carla B. Ribeiro

* partes do original, que mencionavam produtos vendidos nos EUA e lojas de ferramentas norte-americanas, foram excluídas