Brasileiro de 112 anos é o homem mais velho do mundo

O brasileiro João Marinho Neto, de 112 anos e 52 dias de idade, foi considerado nesta quinta-feira o homem mais velho do mundo pelo Guinness World Records.

A nomeação ocorre depois do britânico John Alfred Tinniswood, que detinha o recorde, ter morrido na segunda-feira, também aos 112 anos, em Inglaterra.

João Marinho Neto, nascido no estado do Ceará a 5 de Outubro de 1912, já tinha sido reconhecido como o homem mais velho do Brasil e da América Latina.

João Marinho Neto no 110.º aniversário Facebook da Guinness World Records João Marinho Neto com a família Facebook da Guinness World Records Fotogaleria João Marinho Neto no 110.º aniversário Facebook da Guinness World Records

Segundo o site oficial do Guinness World Records, João afirmou que o segredo da sua longa vida é "manter-se rodeado de pessoas boas e queridas".

Nasceu numa família de agricultores e aos quatro anos de idade já ajudava o pai, a cuidar do gado e colher frutas. Casou-se duas vezes e teve sete filhos, quatro do primeiro casamento e três do segundo. Actualmente, conta com 22 netos, 15 bisnetos e três trinetos.

O homem que viveu mais tempo foi o japonês Jiroemon Kimura (1897-2013), que viveu até aos 116 anos.

Na mesma nota, o Livro Guinness recorda que a pessoa mais velha actualmente viva é Tomiko Itooka, uma mulher japonesa nascida em 23 de Maio de 1908.