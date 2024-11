São João da Madeira celebra Natal com “experiência imersiva inédita em Portugal”

A estrela das festas por aqui é a Fábrica dos Sonhos: até final do ano, o Natal vai viver-se também com realidade virtual e hologramas.

São João da Madeira vai assinalar o Natal com um programa de actividades que inclui uma Fábrica dos Sonhos com realidade virtual e hologramas, o que a autarquia anuncia como "uma experiência imersiva inédita em Portugal".

Instalada na Praça Luís Ribeiro, no centro pedonal de São João da Madeira, a experiência oferecida na Fábrica de Sonhos tem uma duração aproximada de 20 minutos e conta com três momentos narrativos: a "Viagem ao Pólo Norte", em realidade virtual; a "História de Natal", projectada a 360 graus, com efeitos audiovisuais e olfactivos; e a interacção com o Pai Natal, que os organizadores prometem ser "um momento especial para todas as idades".

"Sentimos que havia necessidade de apresentar uma programação de Natal que nos distinguisse e nos projectasse como um concelho diferenciador, mas sempre aliada à tradição, à música, às cores, aos cheiros e à magia desta época", declarou à agência Lusa o presidente da junta de freguesia, Rodolfo Andrade, que comparticipa o cartaz de actividades com 18.450 euros, realçando que as propostas em causa demonstram "a importância das sinergias na governação local".

A aposta foi no "primeiro Natal imersivo do país", com base numa estrutura coberta que parte de "tecnologia de ponta como realidade virtual, hologramas e videomapping e combina esses recursos com uma história "que se deverá tornar uma referência para todos os sanjoanenses".

"Vai ser uma experiência realmente distintiva e também inclusiva, porque, para garantir que todos podem vivê-la, vamos levar óculos de realidade virtual às instituições de solidariedade social do concelho, para partilhar a Fábrica com quem tiver mobilidade reduzida ou outras limitações", acrescentou o presidente da Câmara, Jorge Vultos Sequeira.

A Fábrica dos Sonhos entra em funcionamento este sábado às 17h30, ficando disponível ao público até 31 de Dezembro. De domingo a quinta-feira abre das 10h às 20h, ficando em funcionamento até às 22h às sextas, sábados e domingos. Nos dias 24 e 31 de Dezembro, o horário será reduzido, das 10h às 13h.