Porto Vintage 1994: memória de um ano bom com um Taylor’s fora de série

No Inverno de 1993/1994 choveu imenso no Douro. Felizmente, nos meses de floração e de desenvolvimento das videiras, durante a Primavera e o Verão, o tempo foi ameno e geralmente seco e durante a vindima não houve chuva a atrapalhar. A produção foi fraca, em certos lugares caiu até 75% em relação à média, mas as uvas que chegaram às adegas estavam perfeitas. Ficaram assim reunidas as condições para a criação de “vintages monumentais”, como os descreveu James Suckling, autor de uma obra indispensável sobre a categoria (Vintage Port, de 1990) e jornalista à época da Wine Spectator. Uma vindima das que “acontecem poucas vezes numa vida inteira”.

