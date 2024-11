Natal e Fim de Ano na Madeira: 2025 será recebido com 8 minutos de pirotecnia

O programa de festas de Natal e Fim do Ano da Madeira arranca no domingo, e conta com mais de 170 actuações musicais, iluminação e o tradicional fogo-de-artifício.

Já é conhecida a programação dedicada ao Natal e Fim do Ano na ilha da Madeira. Além do tradicional Mercadinho de Natal e do já icónico fogo-de-artifício na Passagem de Ano, estão previstas mais de 170 actuações musicais, entre outras iniciativas, ao longo das próximas semanas.

A partir de domingo, e até 7 de Janeiro, a Placa Central da Avenida Arriaga volta a receber o Mercadinho de Natal e, no mesmo dia, acendem-se as iluminações da época festiva nas principais avenidas e artérias de todas as freguesias do Funchal, incluindo edifícios públicos, monumentos, praças, largos, igrejas, fortalezas, palácios, ribeiras e jardins, até à madrugada de 8 de Janeiro.

Durante a conferência de imprensa de apresentação do programa, o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, destacou ainda as 173 actuações previstas, incluindo 51 concertos, 24 espectáculos de coros, 49 actuações de grupos folclóricos e bandas filarmónicas, cinco actuações de DJ, entre outras iniciativas. E sublinhou a animação "bastante intensa" agendada nos últimos três dias do ano, concentrada sobretudo na Praça do Povo, no centro do Funchal, a principal cidade do arquipélago madeirense.

​Já no dia 31 de Dezembro, o espectáculo de fogo-de-artifício, às 24h, terá como tema os azulejos da Madeira e será precedido por 20 minutos de animações que combinam pirotecnia e efeitos multimédia. Terá uma duração de oito minutos, "a partir de 59 postos, os mesmos do ano anterior, com efeitos pirotécnicos que também trazem algumas novidades".

A programação anunciada corresponde a um investimento de 4,1 milhões de euros, entre animação e logística, apoios a entidades envolvidas, o fogo-de-artifício da passagem de ano (1,3 milhões de euros), assim como as iluminações natalícias deste ano e do Carnaval de 2025, uma vez que se trata de um concurso público conjunto.

Segundo o governante, a ocupação hoteleira prevista para os dias 24, 25 e 26 de Dezembro é de 75%, e de 88% nos dias de Fim do Ano. O secretário regional alertou que se trata de uma sondagem junto do sector hoteleiro feita "a um mês de distância", perspectivando que "é muito provável que possa evoluir ainda favoravelmente".

O programa de festas de Natal e Fim do Ano da Madeira, um dos maiores cartazes turísticos da ilha, envolve 2.700 pessoas, realçou ainda.