A um grande tinto de Península de Setúbal fica-lhe bem a casta castelão

No fim de uma prova de topos de gama, ficamos com a ideia de que os produtores de Península de Setúbal deveriam colar slogans em T-shirts sobre a beleza da casta castelão.

É uma das castas mais plantadas em Portugal, mas muito raramente se ouve um consumidor dizer que “hoje o que me apetecia era mesmo um tinto de castelão”, ou, melhor ainda, “hoje o que me apetecia era um vinho de castelão dos terrenos de areia da Península de Setúbal”.

Haverá diferentes razões para isso, é certo, mas a principal tem que ver com as modas – também afectam o negócio do vinho – que ditaram que os vinhos de cor aberta e notas vegetais e fumadas não eram, em linguagem coloquial, fixes. Fixes, fixes eram os vinhos carregados de cor, com frutos pretos aos saltos e uma textura de boca de modo a deixar-nos os dentes da cor do tinto. Isso sim, eram vinhos. Vinhos de estalo. Vinhos com raça.

Para felicidade dos que gostam de vinhos com identidade (venha ela da casta ou do território), as modas são sempre passageiras, pelo que, aos poucos, são os próprios produtores que assumem que, se calhar, vale a pena voltar a dar destaque ao castelão. E, mais importante, vale a pena a deixar o castelão ser castelão e não brincar com o castelão como se fosse touriga nacional ou syrah.

É que, nas últimas décadas, muitos produtores obrigaram o castelão a dar tintos para os quais não está talhado, quer por via das extracções prolongadas, quer por via do excesso de madeira de estágio. Um castelão como deve ser chega-nos com cor mais aberta, com notas de frutos vermelhos, notas fumadas ou aromas de bosque. Na boca sente-se esta família de aromas, um corpo suave, aveludado, mas ainda assim expressivo por via dos taninos e da acidez.

E o que é engraçado é que, com treino, conseguimos perceber com alguma facilidade se estamos perante um castelão ou não, desde que, claro está, o estágio demasiado prolongado em madeira (ou curto, mas em madeira nova com tostas fortes) não esconda a casta e não a transforme num vinho em que a primeira sensação aromática é “carvalho + baunilha + chocolate” e, só depois, o vinho em si.

Ora, apesar de a casta castelão estar espalhada por quase todo o país (com maior ênfase da região do Tejo para sul), é na Península de Setúbal que encontramos grandes tintos de castelão, em parte por causa das vinhas velhas que ainda existem na região, em parte por causa dos terrenos de areia.

Estes solos de areia e vinhas de sequeiro são uma espécie de solar perfeito para esta casta e isto vê-se facilmente na própria vinha. Nós que gostamos de circular pela região na altura das vindimas observamos um fenómeno intrigante: mesmo em anos de seca, os bagos dos cachos da casta castelão estão sempre luzidios, brilhantes e gordos. Claro que uma das razões para isso é a disponibilidade de água no subsolo a um metro de profundidade (a região é atravessada por um vasto lençol freático), mas, ainda assim, isso deveria ter um efeito comum em todas as castas. E tal não acontece porque, lá está, as vinhas velhas nesta região são maioritariamente de castelão e não de touriga nacional ou syrah. Faz diferença.

É por isso que entendemos que os produtores da região da Península de Setúbal devem não só ter orgulho nas suas vinhas de castelão como devem mesmo registar em T-shirts frases que testemunhem esse mesmo orgulho. Deviam fazer aquilo que os seus colegas da Bairrada fizeram com a baga e aquilo que os seus colegas do Tejo estão a fazer com a fernão pires e, também, com o próprio castelão.

Para que os consumidores possam tomar decisões de compra de vinhos de castelão da Península de Setúbal convém que sintam que os produtores da região têm paixão pelos seus tintos. De resto, com a casta castelão um produtor tem histórias para contar, já com uma touriga nacional ou uma touriga francesa, não nos parece. E, com uma boa história, sempre se pode pedir mais uns euros por garrafa. O que dá sempre jeito nos tempos que correm.

Entre os 14 topos de gama da região da Península de Setúbal em prova, evidenciou-se a beleza da casta tinta castelão. Miguel Madeira

14 topos de gama em prova Serras de Grândola Cepas Centenárias

A Serenada

Castas: fernão pires, arinto, trincadeira das pratas, bical, rapo de ovelha e malvasia fina

PVPR: 16 euros

Álcool: 13% Como se pode imaginar, um blend tão extenso e de uma vinha plantada em 1961, por António Gomes Sobral, só poderia resultar em complexidade de aromas e sabores. Há cheiros de flores, de fruta e de madeira com algum uso. Na boca, bastante volume e sabores de fruta bastante madura. Alfaiate 2022

Pego da Moura

Castas: arinto, antão vaz e galego dourado

Álcool: 12,5%

PVPR: 13 euros Austero, mineral, cítrico e tão desafiante que ficamos sempre a rodar o copo. O carácter alimonado é o que se sente mais na boca, mas com alguma tensão. Volume e boa acidez fazem que este vinho seja de grande capacidade de evolução. Quinta da Bacalhôa 2023

Bacalhôa Vinhos

Castas: sémillon, alvarinho e sauvigon blanc

Álcool: 14%

PVPR: 19 euros Como é fácil de perceber pelas castas que lhe dão origem, a exuberância aromática é a matriz deste vinho. Há frutos tropicais, frutos cítricos e flores. No nariz e, agora na boca, a casta sauvigon blanc não deixa de vincar o seu papel. Um vinho que fica imenso tempo na boca. Trois 2022

Filipe Cardoso, Luís Simões e José Caninhas

Castas: não identificadas

Álcool: 12,5%

PVPR: 40 euros Trata-se de um vinho desenhado por três amigos, com um perfil intencionalmente oxidativo e trabalho vincado de bâtonnage nas barricas onde estagiou, o que nos dá, no nariz, ervas aromáticas e funcho. Na boca vai pelo mesmo caminho (sente-se bem o papel da madeira), com sensações doces em destaque. Adega de Pegões Grande Reserva 2022

Adega de Pegões

Castas: chardonnay, arinto, antão vaz e sauvignon blanc

Álcool: 13,5%

PVPR: 10 euros Clássica abordagem que combina os aromas de frutos de polpa branca com as notas de estágio em barricas de diferentes proveniências. Na boca, um branco com volume, mas também acidez. Pode tornar-se guloso. Tojo 2023

Quinta de Catralvos

Castas: castelão

Álcool: 13%

PVPR: 17 euros Tinto jovem com indicações muito precisas da casta (groselha entre frutos vermelhos e ervas aromáticas), com os sabores a indicarem sensações vegetais (casca de frutos vermelhos e engaço) e taninos vivos. Um vinho cheio de vida, puro e – aplausos – sem um qualquer toque de madeira. ASL Castelão 2023

ASL Tomé

Castas: castelão

Álcool: 14%

PVPR: 4,50 euros Muita pureza das uvas que fermentaram em inox e cujo vinho teve um curto estágio em barricas que não nos parecem novas. E ainda bem. Em termos de aromas e sabores, notas fumadas e clássicas da casta. Claro que quando olhamos para o preço ficamos com a ideia de que deve haver um erro qualquer. Mas não há. Vale de Touros Vinhas Velhas 2019

Adega de Palmela

Castas: castelão

Álcool: 14,5%

PVPR: 11,99 euros Aqui está quase tudo aquilo de que gostamos num castelão: a expressão da casta, mas com tempo de garrafa. E o facto de este vinho ser feito numa cooperativa ainda lhe dá mais mistério, visto que os preconceitos ainda são muitos. Notas de frutos vermelhos (ameixa), compota e especiarias variadas são a imagem de marca deste grande castelão. ASF Reserva 2019

Adega Fernão Pó

Castas: tannat e touriga nacional

Álcool: 14,5 %

PVPR: 14 euros A partir da prova que ocorreu sem sabermos as castas que estavam no lote, quase jurávamos que haveria por aqui cabernet ou, vá, merlot. Errado, temos tannat que, na região, teve algum sucesso na José Maria da Fonseca. Seja como for, um vinho com notas vegetais e especiadas, a fazer lembrar alguns tintos franceses. Herdade Canal Caveira Reserva 2019

Herdade Canal Caveira

Castas: syrah e merlot

Álcool: 14%

PVPR: 20 euros Um tinto com perfil bastante sério, sem grandes exuberâncias aromáticas, mas com frutos de baga pretos. Na prova de boca sentimos estrutura, densidade, especiarias, mas, ainda assim, frescura. Camolas Grande Escolha 2018

Adega Camolas

Castas: castelão (vinhas velhas)

Álcool: 15%

PVPR: 29 euros É um tinto com registo mais datado, explorando o lado da extracção e da concentração. No nariz ou na boca, muita fruta madura, muita compota, com a doçura que inevitavelmente surge quando um vinho nos chega com 15 por cento de álcool. SVP Grande Reserva 2020

Sociedade Vitivinícola de Palmela

Castas: castelão, touriga nacional e cabernet sauvignon

Álcool: 14 %

PVPR: 27 euros Apesar de ter quatro anos, é um vinho que se apresenta muito jovem, complexo e de perfil internacional, com notas intensas de alcaçuz. Por mais que tal possa irritar quem não é francês, o raio da casta cabernet sauvignon acaba por sempre dar um certo ar cosmopolita ao vinho. Dona Ermelinda Garrafeira 2017

Casa Ermelinda Freitas

Castas: castelão, alicante bouschet, trincadeira e pinot noir

Álcool: 14,5%

PVPR: 40 euros Com a reunião destas quatro castas só poderia sair um tinto desafiante em matéria de aromas e sabores. Temos, no nariz, as notas vegetais do castelão, da trincadeira e do pinot, com os sabores expressivos e especiados da casta alicante bouschet. Lá que estagiou em barricas, estagiou, mas os 48 meses de garrafa antes de ser lançado deram-lhe finesse. Uma bela surpresa. Quinta do Piloto Garrafeira 2015

Quinta do Piloto

Castas: castelão (vinhas velhas)

Álcool: 14,5%

PVPR: 95 euros A partir de vinhas com quase 80 anos, cá está um caso em que a uvas de castelão foram trabalhadas de forma darem o máximo de extracção. Daqui resulta um vinho à laia de Novo Mundo. Notas alicoradas e amadeiradas. Na boca sente-se mais a natureza da casta, com realce para notas de especiarias e frutos secos.

Este artigo foi publicado no n.º 8 da revista Solo.