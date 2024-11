Maioria das pensões deverá subir 3,9% em 2025 com extra do PS

Pensões até aos 1045 euros terão aumento regular de 2,6% , mas com o extra do PS aprovado ontem a actualização chegará aos 3,9% no próximo ano. Indexante dos Apoios Sociais passa a ser de 522,5 euros.

As pensões até 1045 euros, o valor da maioria das reformas pagas em Portugal, vão ter um aumento regular de 2,6% a partir de Janeiro do próximo ano. Mas se a esta subida somarmos o extra do PS aprovado ontem no Parlamento, a actualização será de 3,9%. Já o Indexante dos Apoios Sociais (IAS), que serve de referência a um conjunto de prestações, passará a ser de 522,5 euros.

Os cálculos efectuados pelo PÚBLICO têm por base os dados provisórios da inflação divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e que serão confirmados a 11 de Dezembro.

A actualização regular das pensões obedece a uma fórmula (Lei 53-B/2006) que tem como referências a variação média dos últimos 12 meses da inflação, excepto habitação, disponível em 30 de Novembro e a taxa de crescimento médio anual do produto interno bruto (PIB) dos últimos dois anos terminados no terceiro trimestre.

Com a divulgação dos dados provisórios da inflação é então possível calcular os aumentos para o próximo ano.

Assim, as pensões até 1045 euros (duas vezes o IAS) vão subir 2,6%, enquanto as reformas do escalão seguinte (de 1045 a 3135 euros) terão um aumento de 2,1% e, finalmente, as pensões até 6270 euros sobem 1,85%.

No caso das pensões até 1567,5 euros (três vezes o IAS), a estes aumentos regulares há ainda que somar o extra de 1,25 pontos percentuais proposto pelo PS e que foi ontem aprovado no Parlamento.

Isso significa que, no caso das pensões mais baixas, a subida a partir de 1 de Janeiro de 2025 será de 3,9%. Já as pensões que estão no escalão seguinte e que vão até aos três IAS terão um acréscimo total de 3,35%.

Estes aumentos abrangem as pensões pagas pelo Centro Nacional de Pensões, assim como as que são da responsabilidade da Caixa Geral de Aposentações. E, em 2025, pela primeira vez, também as reformas atribuídas no ano anterior serão abrangidas, o que significa que a actualização chegará a quem se reformou entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2024.