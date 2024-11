Inflação homóloga sobe pelo terceiro mês consecutivo, para 2,5%

Efeito de base do ano passado faz com que, apesar de os preços em Novembro terem registado ligeira descida face a Outubro, a taxa de inflação homóloga tenha subido de 2,3% para 2,5%.

Os preços em Novembro até registaram uma ligeira descida de 0,2% face a Outubro, mas a taxa de inflação homóloga voltou pelo terceiro mês consecutivo a subir em Portugal, cifrando-se agora em 2,5%, depois de já ter estado em 1,9% em Agosto.

De acordo com a estimativa rápida para a evolução dos preços dos bens e serviços em Novembro publicada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de variação homóloga – a que revela a evolução dos preços face ao mesmo mês do ano anterior – passou de 2,3% em Outubro para 2,5% em Novembro.

É a terceira subida consecutiva deste indicador, que em Agosto chegou a ficar abaixo da barreira dos 2%, cifrando-se em 1,9%, tendo depois subido para 2% em Setembro e 2,3% em Outubro.

Esta subida da taxa de inflação homóloga na fase final de 2024 já era esperada, devendo-se em larga medida a efeitos de base, isto é, ao facto de no mesmo período do ano passado os preços terem registado um recuo bastante significativo.

O impacto desse efeito base é evidente nos dados revelados esta sexta-feira pelo INE. Quando se olha para a taxa de inflação mensal – que mostra a evolução dos preços face ao mês imediatamente anterior – verifica-se que no presente mês de Novembro até se registou um valor negativo, tendo os preços dos bens e serviços em média diminuído 0,2% face a Outubro.

No entanto, em Novembro do ano passado, a descida dos preços face ao mês anterior ainda tinha sido mais forte, de 0,3%, o que explica que agora, no que diz respeito à inflação homóloga, se acabe por verificar uma subida, de 2,3% para 2,5%.

Os produtos energéticos desempenham um papel determinante no resultado agora registado. No final do ano passado, estavam a recuar de forma muito significativa e isso faz com que agora, apesar de terem registado uma subida face a Outubro relativamente moderada de 0,4%, se tenha verificado uma subida da taxa de inflação homóloga dos produtos energéticos de -0,2% em Outubro para 2,1% em Novembro.

Em compensação, a variação dos preços dos produtos alimentares face ao mesmo período do ano passado diminuiu ligeiramente.

Os dados da inflação publicados pelo INE esta sexta-feira são particularmente importantes para os pensionistas, uma vez que o valor da actualização das suas pensões depende, na fórmula prevista na lei, da taxa de inflação média (a média das variações homólogas dos últimos 12 meses) excepto habitação. Este indicador, ainda provisório, cifrou-se em 2,1%, um valor a que se terá de acrescentar mais 0,5 pontos percentuais para chegar ao aumento de 2,6% em 2025 que deverá ficar estabelecido para as pensões (e ao qual se acrescentará o aumento extraordinário de 1,25% aprovado pelo Parlamento na discussão na especialidade do Orçamento do Estado).