Euribor a 12 meses terminou Novembro encostada a 2,5%

​Euribor a descer? Saiba quanto é que vai poupar no seu crédito habitação

As taxas Euribor voltaram a descer em Novembro, com a média mensal da de 12 meses a ficar encostada a 2,5%, mais concretamente em 2,506%, menos 0,185 pontos percentuais do que os 2,691% registados no mês anterior.

Os restantes prazos utilizados no crédito à habitação, a três e a seis meses, também caíram de forma expressiva. No prazo mais curto, recuou para 3,007%, menos 0,160 pontos do que os 3,167% em Outubro. A de seis meses foi a que mais caiu, 0,214 pontos percentuais, para 2,788%, contra 3,002% do mês passado.

As médias de Novembro servirão de referência para as actualizações dos empréstimos a taxa variável a ocorrer em Dezembro, bem como para os novos contratos.

As maiores descidas serão sentidas nos créditos associados aos prazos mais longos, os que se encontram mais baixas, mas também aqueles em que as revisões são mais lentas, uma que ocorrem a cada seis e 12 meses. Já os contratos associados à Euribor a três meses, a taxa que está mais elevada, as revisões são mais frequentes.

Com os valores agora apurados em Novembro, e com a duração actual do empréstimo (em meses), e o spread (margem comercial do banco), o simulador que o PÚBLICO disponibiliza permite calcular, muito aproximadamente, a redução da prestação.

A última sessão do mês, as Euribor, fixadas no mercado monetário, a partir das taxas a que um conjunto alargado de bancos está disponível para conceder empréstimos entre si, manteve a tendência de queda.

A Euribor a três meses recuou para 2,934%, a seis meses para 2,695%, e a 12 meses para 2,461%.

A sustentar estas quedas está a expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) ainda faça mais um corte de taxas este ano, tendo em conta a queda da inflação, mas também o desempenho das economias de vários países da zona euro, que estão a viver um período de baixo crescimento, ou mesmo estagnação.

A próxima reunião do BCE está marcada para 12 de Dezembro.