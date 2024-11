Portugal empata e complica apuramento para o Europeu feminino

A selecção portuguesa feminina de futebol empatou a um golo com a República Checa, nesta sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto. A partida foi o primeiro duelo da última etapa rumo à fase final do Campeonato da Europa de 2025, que será disputado na Suíça.

Numa partida que fica para a história com o recorde de assistência em Portugal de um jogo de futebol feminino, com o novo máximo a ser agora de 40.189 espectadores, ​Svitkova marcou primeiro para as checas (33') com o golo português a surgir no segundo tempo, por intermédio de Kika Nazareth (47').

Portugal chegou a esta fase depois de ter afastado o Azerbaijão, com uma vitória por 4-1 em Baku e um triunfo por 4-0 em Vizela, garantindo o apuramento para o segundo e decisivo play-off de qualificação para o Euro 2025.

A segunda mão, frente às checas, vai jogar-se na terça-feira, na AGC Arena, em Teplice, com Portugal a estar obrigado a vencer para assegurar aquele que será o terceiro apuramento consecutivo para um Campeonato da Europa feminino e marcar presença no sorteio, a realizar em 16 de Dezembro​.