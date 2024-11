Leonora Carrington: o absurdo é um acto revolucionário

Leonora Carrington (1917-2011) sempre combateu aquilo que pressentia como uma espécie de destino trágico para a sua obra: a de ficar na sombra do romance que viveu com Max Ernst. E, pior, a recusa em ser vista como sua musa. Via esse papel como o de alguém subserviente, que não se ajustava nem à sua personalidade nem ao seu percurso. Pode por isso parecer contraditório, e quase uma traição à vontade da artista, trazer o pintor surrealista alemão naturalizado americano para o início deste texto sobre Carrington. É um ardil, um isco fácil para suscitar curiosidade para a obra pictórica, mas sobretudo literária, de Carrington, que teve um dos momentos altos no livro A Corneta Acústica, acabado de sair em Portugal.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt