Carlos Mendes celebra 60 anos de carreira musical com um livro e um disco triplo

Os 60 anos de carreira do cantor e compositor Carlos Mendes vão ser celebrados em disco, até ao final do ano, e num livro que é lançado esta sexta-feira em Lisboa, na Sociedade Portuguesa de Autores, às 18h. Intitulado Carlos Mendes – Arquitecto de Sons, 60 Anos de Canções, o livro é assinado por Abel Soares da Rosa (autor de livros sobre os Beatles e os Rolling Stones e, mais recentemente, de Santa-Bárbara, Capista de Zeca), tem edição da Scarlet Bloom e design e paginação de João Morais, que como músico conhecemos por O Gajo. É um livro que se anuncia “em forma de um ‘documentário’ escrito” e “profusamente ilustrado”, abarcando toda a carreira e discografia de Carlos Mendes, dos Sheiks (com, no início, Carlos Mendes, Paulo de Carvalho, Fernando Chaby e Jorge Barreto) aos festivais e ao trabalho a solo.

