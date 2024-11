Escutar é uma atitude que se escolhe. Podemos escutar com os ouvidos, os olhos, os dedos, com tudo o que temos para dar. E podemos nada escutar, mesmo com os ouvidos.

“Silêncio não é a ausência de som, mas o começo de ouvir”, escreve Salomé Voegelin, professora na Universidade das Artes em Londres e uma das mais interessantes investigadoras no campo do som. No original, o que se lê é “listening”. Podia traduzir-se por escutar em vez de ouvir, e, como vejo, escutar não diz mais respeito ao ouvir do que a qualquer outro dos sentidos.