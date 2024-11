As histórias da direita

É a direita securitária, xenófoba, neoliberal e filisteia que agora ganhou o poder de difundir as suas histórias – como se viu em todo este cenário criado para a comemoração do 25 de Novembro.

Em síntese, podemos dizer que para a comemoração do 25 de Novembro a direita construiu uma história e a esquerda respondeu com uma litania: disse e redisse que essa história da direita é falsa, que é uma construção ideológica. Coube-lhe fazer o discurso da desmistificação e da desmitificação, prosseguindo uma missão histórica inerente à sua tradição. Mas foi a ordem narrativa da direita que criou o cenário adequado à sua história e fez do 25 de Novembro o seu mito, isto é, uma narrativa com vocação fundadora, como são todos os mitos.