Língua azul: detectado o serótipo 8 do vírus numa exploração de bovinos

O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, anunciou, ao início da tarde desta sexta-feira, durante a audição parlamentar que ainda decorre na Comissão de Agriculturas e Pescas, ter sido detectado ontem um bovino infectado com o serótipo 8 do vírus da língua azul, numa exploração em Portalegre. O governante adiantou que já foi definida a zona de restrição e o edital respectivo está publicado.

Fazendo o balanço dos animais mortos na sequência do surto actual da febre catarral ovina, ou língua azul, o ministro da Agricultura referiu que as mortes declaradas por esta doença estão em cerca de dez animais entre cada mil. Significa que o número de animais mortos – no efectivo de ovinos na região Alentejo, que é de 1,2 milhões animais –, pelas contas apresentadas por José Manuel Fernandes, ascende à volta de 12 mil, o que difere dos valores que têm sido publicitados, entre os 50 e os 60 mil.

O governante observou não ser assim possível de considerar a “declaração de um estado de emergência”, porque os números ainda serão baixos para tal. “As mortes declaradas por língua azul estão em cerca de dez por mil [ovelhas], o que para considerar a declaração de um estado de emergência não são dados muito positivos para o podermos declarar e sempre houve mortes por língua azul”, disse o ministro no Parlamento.

Foto O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, durante a sua audição na Comissão de Agricultura e Pescas, na Assembleia da República, sobre o surto de língua azul José Sena Goulão/Lusa

Os números no site da DGAV

No entanto, os dados no site da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), com a data desta sexta-feira (29 de Novembro), indicam que foi notificada a morte de mais de 23 mil ovelhas (23.190). E que as ovelhas notificadas com sintomas (incluindo aqui as mortes) ascendem a 80.448. Nos bovinos, os números na DGAV são bastante menores, dando conta de 266 animais com sintomas, entre os quais se encontra apenas a notificação de uma morte.

Transmitido pela picada de mosquitos, o vírus da língua azul, que não é transmissível aos seres humanos, estava já presente no país, através dos serótipos 1 e 4. Infecta ovelhas, cabras e vacas. Em Setembro, foi detectado o serótipo 3, que tem sido responsável em grande parte pelas mortes no surto actual. Agora o ministro da Agricultura anunciou a detecção do serótipo 8 do vírus da língua azul numa exploração de bovinos, exploração, essa, que tem 48 animais.