Há 1,5 milhões de anos já havia diferentes hominíneos a pisarem os mesmos espaços

Pegadas descobertas em sítio arqueológico no Quénia mostram que duas espécies da linhagem do Homo sapiens se cruzaram há 1,5 milhões de anos, provando uma velha suposição da arqueologia.

Apesar da proximidade do lago Turkana, a paisagem do sítio arqueológico de Koobi Fora, no Quénia, continua a ser um tanto ou quanto desértica. Mas onde hoje se passeiam sobretudo investigadores – todos Homo sapiens –, há 1,5 milhões de anos cruzavam-se diferentes hominíneos que tinham até diferentes formas de andar. “Nunca tivemos a certeza de que tinham estado no mesmo local à mesma hora”, explica Kevin Hatala, professor da Universidade de Chatham (Estados Unidos). Agora, temos mais certezas.