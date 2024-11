Costa sobre orçamento da EU: “vai ser seguramente o mais difícil que se fez”

Saiba mais:

"Temos de ter um olhar para os próximos desafios que exige maior criatividade, pensar que vamos manter tudo como está, que vamos simplesmente somar novas necessidades de financiamento e novos recursos para cobrir essas necessidades obviamente não nos leva a lado nenhum", diz António Costa que inicia no dia 1 de Dezembro as suas funções de presidente do Conselho Europeu.