António Gandra d’Almeida foi operado em Outubro, tendo alegadamente desrespeitado as regras das listas de espera. Visado assegura que “tudo foi feito segundo as regras”.

A Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) está a averiguar se o actual director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), António Gandra d´Almeida, que em Outubro foi submetido a uma cirurgia plástica no hospital de Gaia, terá desrespeitado as regras que regulam a organização das listas de espera no SNS, ou seja, se, eventualmente, terá passado à frente de outros doentes na mesma situação, desrespeitando o percurso habitual dentro do SNS.