Alexandre Silveira diz que plano para matar Lula não afugentará investidor do Brasil

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse, nesta quinta-feira (28/11), em Lisboa, que, apesar das notícias divulgadas em todo o mundo sobre a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 25 militares, que teriam planejado matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nada afastará o fluxo de investimentos estrangeiros para o Brasil.

“Muito pelo contrário. A denúncia — que está sob análise da Procuradoria-Geral da República — demonstra a estabilidade do nosso Estado democrático de direito e o fortalecimento das nossas instituições”, afirmou. Segundo as investigações da Polícia Federal, Bolsonaro e os militares teriam tramado reverter o resultado das eleições de 2022, em que Lula foi vitorioso.

Silveira destacou que o fato de a tentativa de golpe, que culminou com a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF em 8 de janeiro do ano passado, não ter dado certo reforçou a força da democracia, que continua resiliente. “Nossas instituições funcionam e estamos numa região democraticamente consolidada do ponto de vista geopolítico”, assinalou. Na quarta-feira (27/11), Alexandre de Moraes levantou o sigilo do inquérito feito pela PF, revelando os nomes dos principais envolvidos na tentativa de golpe.

Na avaliação do ministro, o Brasil oferece garantias de estabilidade aos investidores. “O país tem uma democracia e um Judiciário que funcionam, instituições extremamente robustecidas e um povo pacífico que não admite nenhuma tentativa de ruptura”, disse ele, durante participação no Fórum Impactos Econômicos e Sociais dos Litígios de Massa, organizado pelo Fórum de Integração Brasil Europa (FIBE).

Boas relações de Lula

Silveira apresentou como garantia para os investimentos internacionais as boas relações de Lula com presidentes e primeiros-ministros de outros países. “O Brasil é um solo fértil para investimentos internacionais, porque tem diálogo permanente do seu líder maior, que é o presidente Lula, com todos os líderes globais, a fim de construir soluções para os problemas comuns”, afirmou.

A denúncia contra Bolsonaro e outras 36 pessoas (sendo 25 militares) ocorre ao mesmo tempo em que, no Congresso, há uma articulação para tentar anistiar os envolvidos no golpe fracassado de janeiro de 2023. Bolsonaro está inelegível até 2030, conforme determinação do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), por difundir mentiras para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro.

O processo contra Bolsonaro chegou à Procuradoria-Geral da República na noite de quarta-feira, segundo informou o chefe do órgão, Paulo Gonet. Ao PÚBLICO Brasil, ele deixou claro que não existe prazo para que haja uma manifestação da PGR a favor ou contra o indiciamento do ex-presidente e dos outros 36 suspeitos. "Isso não se resolve em dois ou três dias", frisou.