Orçamento dos Açores para 2025 aprovado na generalidade com o voto do Chega

Documento contou com os votos a favor do PSD, CDS-PP, PPM e Chega, votos contra do Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN e a abstenção do PS.

O Orçamento dos Açores para 2025 foi esta quinta-feira aprovado na generalidade no parlamento regional, com os votos a favor de PSD, CDS-PP, PPM e Chega, votos contra de BE, IL e PAN e a abstenção do PS.

O documento foi aprovado por maioria, com 22 votos a favor do PSD, cinco do Chega, dois do CDS-PP e um do PPM, votos contra do BE (um), IL (um) e PAN (um) e 22 abstenções do PS.

A votação do documento na generalidade aconteceu hoje no plenário da Assembleia Legislativa, na Horta, ilha do Faial, após três dias de discussão.

Apesar da disponibilidade manifestada pelo PS - que, pela primeira vez, admitiu viabilizar o orçamento da coligação de direita, mediante a aceitação de 11 medidas -, o Governo Regional decidiu manter o Chega como parceiro para assegurar a governabilidade da região. "É um compromisso que está assumido no início da legislatura aquando da aprovação das Orientações de Médio Prazo”, disse recentemente ao PÚBLICO o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro.

O Orçamento para 2025 vai agora ser debatido na especialidade, seguindo-se a votação final documento apresentado pelo executivo regional da coligação PSD/CDS-PP/PPM, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro.

A proposta de Orçamento dos Açores para 2025, que define as linhas estratégicas do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM para o próximo ano, atinge os 1.913 milhões de euros, dos quais cerca de 819 milhões são destinados aos investimentos previstos no Plano.

O parlamento dos Açores é composto por 57 deputados, 23 dos quais da bancada do PSD, outros 23 do PS, cinco do Chega, dois do CDS-PP, um do IL, um do PAN, um do BE e um do PPM.

O executivo açoriano saído das legislativas de 04 de Fevereiro governa a região sem maioria absoluta no parlamento açoriano e, por isso, necessita do apoio de alguns partidos com assento parlamentar para aprovar as suas propostas.