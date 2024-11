Luís Montenegro falou ao país e foi uma chalupice

Foi, em certas alturas, um discurso pouco compaginável com o cargo de primeiro-ministro aquele que Luís Montenegro dirigiu esta quarta-feira ao país em horário nobre, com a revelação de estatísticas sobre uma operação policial que dura há vários dias, mas que nem sequer terminou, a Portugal Sempre Seguro. A apologia da actuação das forças de segurança foi pontuada, várias vezes, pela asserção de que Portugal é um país seguro, dos “países mais seguros do mundo”. Mas a tranquilidade pode não durar para sempre, assim o Governo afrouxe a vigilância, avisou.

