Impresa: Ricardo Costa passa a administrador, Bernardo Ferrão é o novo director de informação da SIC

O até aqui director de informação da SIC e SIC Notícias, o jornalista Ricardo Costa, vai ser administrador do grupo Impresa a partir de 6 de Janeiro e será substituído naquela função pelo seu actual número dois, o também jornalista Bernardo Ferrão, de acordo com um comunicado a que o PÚBLICO teve acesso.

Ricardo Costa será Chief Content Officer do grupo de media, integrando a comissão executiva da Impresa e tendo, enquanto administrador, o pelouro editorial com responsabilidade sobre os “conteúdos do Expresso e da SIC, quer na área de informação, quer na área de entretenimento”.

Por seu turno, Bernardo Ferrão passa a director de informação e director da SIC Notícias também a partir de 6 de Janeiro do próximo ano. Segundo pode ler-se na nota a que o PÚBLICO teve acesso, o jornalista já foi ouvido pelo conselho de redacção da SIC.

Segundo declarações do CEO da Impresa, Francisco Pedro Balsemão, citadas no comunicado, "Ricardo Costa é uma das pessoas com melhor visão estratégica sobre o sector e que melhor conhece o grupo, no qual trabalha há 35 anos. É por isso natural que, com a entrada em vigor de um novo plano estratégico, para o triénio 2025-2027, que reforçará a área editorial na estrutura de governance, Ricardo Costa seja promovido a administrador da Impresa".

"Adicionalmente, Bernardo Ferrão, pelo rigor, pelas provas dadas na gestão de equipas e pela forma como representa os valores da estação e do grupo, uma casa onde está há 25 anos, é a pessoa certa para assumir a direcção de informação da SIC e da SIC Notícias", refere ainda o CEO da Impresa.

Sobre as novas funções, Ricardo Costa, também no comunicado do grupo, afirma: "Espero, nesta nova fase profissional, fazer com que todos os nossos conteúdos sejam mais vistos, lidos e ouvidos em todos os meios de distribuição e consumo – numa permanente adaptação aos diferentes públicos –, por forma a robustecer a nossa independência, o valor mais original e perene da Impresa.”

Já Bernardo Ferrão defende que "o jornalismo tem de se adaptar sem nunca perder centralidade, rigor e independência". "Com enorme talento, a SIC tem sabido manter um posicionamento de referência. Juntos continuaremos esse caminho”, remata.