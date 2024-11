Governo diz que reforço de viaturas de segurança é “novo” e um “esforço adicional”

António Leitão Amaro, ministro da Presidência, afirma que a aquisição das novas viaturas para as forças de segurança anunciada esta quarta-feira pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, é "nova" e um "esforço adicional". O esclarecimento com que Leitão Amaro escolheu arrancar a conferência de imprensa após o Conselho de Ministros pretende, assim, responder à acusação do ex-ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que esta manhã afirmou que as viaturas anunciadas correspondem a um concurso público internacional lançado pelo anterior executivo.

O ex-ministro socialista disse ainda que esses 20 milhões de euros, verba que o primeiro-ministro Luís Montenegro adiantou que será aprovada no Conselho de Ministros desta quinta-feira para a referida aquisição de viaturas, está já previsto “na Lei de Programação de Infra-estruturas e Equipamentos”.

"O investimento vai ser contratado agora, com mais 20 milhões de euros para comprar 650 viaturas para a PSP e GNR que não estavam em concurso, não estavam em aquisição e cuja despesa não tinha sido aprovada, nem tenha sido feita", declarou o ministro.

No arranque da declaração, o ministro quis também justificar a medida, argumentando que pese embora Portugal seja "um dos países mais seguro do mundo" também "é preciso fazer para que isso continue a acontecer".

Leitão Amaro insistiu que estas eram "efectivamente" novas aquisições e novas viaturas, distinguindo, nomeadamente, o âmbito dos dois concursos, uma vez que o lançado pelo anterior Governo diz respeito à aquisição de "carros" e o concurso que a AD pretende lançar deverá abranger "carros, motas e veículos pesados".

"É uma aquisição adicional para além da aquisição que estava em execução e do concurso que estamos a pagar e a executar", insistiu.

Quanto ao número concreto de viaturas que serão adquiridas, Leitão Amaro explicou que esse é um dado que não está fechado, porque dependerá do resultado dos concursos.

"Não compreendem o país"

Confrontado com as críticas que têm sido feitas pelos partidos da oposição em relação à declaração do primeiro-ministro ao país, feita ontem às 20h, Leitão Amaro disse ter “várias vezes” a “sensação de que há vários actores políticos que não compreendem o país, o que se passa no país e o que os portugueses sentem e atribuem prioridade”.

O ministro prosseguiu então para insistir que é preciso "continuar a investir" na segurança. "Para este Governo, garantir a segurança dos portugueses é uma prioridade clara e há quem não compreenda isso", disse, antes de reconhecer o esforço das forças de segurança. "Foi também esse agradecimento que o primeiro-ministro e as ministras [da Administração Interna e da Justiça] fizeram", completou.