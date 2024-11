Aumento de pensões: PS pode cantar vitória neste Orçamento?

O PS viu aprovada, no Parlamento, a sua proposta de aumento extraordinário das pensões, o que permitirá que, no próximo ano, as reformas até 1527,78 euros tenham um acréscimo adicional de 1,25 pontos percentuais logo a partir de Janeiro. Além disso, os pensionistas mantêm a possibilidade de receber um bónus – à semelhança do que aconteceu em Outubro deste ano –, uma vez que a proposta do PSD e do CDS também foi aprovada.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.