TikTok vai bloquear “filtros de beleza” para adolescentes após preocupações com saúde mental

O TikTok anunciou esta semana que vai bloquear o acesso aos chamados “filtros de beleza” aos utilizadores com menos de 18 anos, depois de muitos adolescentes e pré-adolescentes, especialmente raparigas, terem manifestado baixa auto-estima e acreditarem que o rosto sem estas alterações é “feio”.

A mudança, acrescentou a empresa durante uma conferência em Dublin, na Irlanda, entrará em vigor “nas próximas semanas”, escreve a a revista Dazed.

De acordo com esta publicação, os filtros bloqueados são os que suavizam e alteram o tom de pele, bem como os que aumentam o volume dos lábios e aplicam outras características artificiais ao rosto das crianças. O mais conhecido é o bold glamour, que, conforme mostram os vídeos publicados no TikTok, deixa a pele mais brilhante e maquilhada.

“O nosso objectivo é ter uma abordagem que ponha a segurança em primeiro lugar”, explicou Chloe Setter, responsável pelas políticas públicas de segurança infantil do TikTok, citada pelo Guardian, após preocupações com a saúde mental dos menores expostos a estes filtros de beleza.

Segundo a Dazed, a procura dos jovens do que consideram ser a aparência ideal levou muitas adolescentes a contratarem maquilhadores para o primeiro dia de aulas e a comprarem cremes de rosto antienvelhecimento. A elevada procura destes produtos levou a Suécia a restringir a compra a menores de 15 anos.

Fora da lista de restrições do TikTok estão os filtros que aplicam orelhas de gato, focinhos de cão, coelho, tigres e outras características de animais a pessoas.

Segundo o diário britânico The Guardian, durante a conferência em Dublin, a porta-voz do TikTok anunciou ainda que a empresa vai reforçar o sistema que bloqueia as contas de utilizadores com menos de 13 anos, idade mínima para ter conta. E como há quem minta na idade para fugir às novas restrições, vai também lançar antes do final do ano uma nova ferramenta com inteligência artificial (IA) para detectar a idade real dos utilizadores.

Redes já limitam acesso de menores a conteúdos

Além do TikTok, também o Instagram garantiu ter ferramentas de verificação de idade dos utilizadores, conforme noticiou o PÚBLICO.

Em Setembro, a Meta, empresa que detém esta rede social, anunciou que os utilizadores entre os 13 e os 17 anos seriam automaticamente colocados em “contas adolescentes” que permitem aos pais controlar as actividades dos filhos, decidir se a página é pública ou privada e bloquearem o acesso aos conteúdos durante a noite.

De acordo com a empresa, com estas novas contas os adolescentes deixam de ter acesso a conteúdos sexuais e outros que induzam a automutilação ou o suicídio.

Em Espanha, os menores de 16 anos precisam de ter autorização dos pais para criarem uma conta no Facebook, Instagram ou TikTok. E esta segunda-feira, dia 27 de Novembro, a Austrália aprovou um projecto de lei que proíbe crianças de utilizarem as redes sociais.

Também a plataforma de jogos de vídeo Roblox, que, segundo o Guardian, tem 90 milhões de utilizadores diários, anunciou que vai proibir o acesso de crianças a conteúdos violentos e o envio de mensagens a menores de 13 anos após denúncias de abuso infantil.