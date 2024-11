Os partidos à conquista do oásis grisalho

Os pensionistas receberam uma ajuda extra equivalente a metade das suas pensões em Outubro de 2022, tiveram um aumento extraordinário de 3,57% em Abril de 2023, foram prendados com pagamentos adicionais entre os 200 e os 100 euros em Setembro de 2024 e, se a vontade da oposição se impuser no Parlamento, terão um novo aumento extraordinário de 1,25% este ano (até um certo limiar de rendimento). É indelicado, grave até, questionar a origem de tanta generosidade dos governos, quando se sabe que há milhares de pensionistas a viver no limiar da subsistência. Mas é igualmente importante, obrigatório até, perguntar por que razão os nossos pensionistas estão hoje tão presentes no coração dos políticos portugueses. É nesse momento que convém distinguir o que é justo e merecido do que não passa de um plano com clara intenção de captar votos.

