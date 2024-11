Montenegro: um tiro completamente ao lado

Primeiro-ministro fez uma comunicação errática e desproporcionada sobre segurança e criminalidade no horário solene das 20h. O medo do Chega parece toldar este Governo

Primeiro, Luís Montenegro quis adoptar um estilo de comunicação à Cavaco, sóbrio e distante das polémicas do dia-a-dia, fugindo até a perguntas inopinadas de jornalistas, como um dia o seu antecessor se queixou. Agora, com a comunicação ao país desta quarta-feira em que garantiu que Portugal é um dos países mais seguros do mundo, mas as autoridades não podem “dormir à sombra da bananeira”, mais do que parecer ir atrás do Chega (e do seu eleitorado) na oratória das questões de segurança, o que fica é uma percepção de erraticidade e desnorte do próprio Governo, a par de um aumento injustificado de alarmismo.