Livros que cruzam o Atlântico 10

ENCONTRO DE LEITURAS #10

O seu Terrível Abraço.

Tiago Ferro.

Tinta-da-china// € 14,90 // 176 pp

Todavia// R$ 74,90 // 152 pp

O Encontro de Leituras, parceria editorial entre o jornal português PÚBLICO e a Quatro Cinco Um, recebe o escritor brasileiro Tiago Ferro no dia 10 de Dezembro, às 22h de Lisboa (19h de Brasília). Vamos conversar sobre O seu Terrível Abraço, que acaba de ser lançado em Portugal pela Tinta-da-china e foi publicado no Brasil em 2023, pela Todavia. O encontro é uma parceria editorial entre o jornal português PÚBLICO e a revista Quatro Cinco Um à volta de livros publicados nos dois lados do Atlântico.

Ferro é autor de O Pai da Menina Morta (Todavia, 2018), que ganhou, em 2019, os prémios Jabuti de melhor romance e São Paulo de Literatura de melhor romance de estreia. Misturando ficção e realidade, o autor expõe o luto de um pai que perde a filha, numa narrativa fragmentada.

O seu Terrível Abraço conta a história de um intelectual branco, de classe média alta, diagnosticado com uma doença terminal, a partir das frustrações da geração que amadureceu depois da redemocratização do Brasil, cercada de privilégios sociais, e da crise política que culminou nas manifestações de 2013.

O acesso Encontro de Leituras é gratuito. Como habitualmente, a sessão é aberta a todos os que queiram participar. A ID é a 821 5605 8496 e a senha de acesso 719623. Entre na reunião Zoom através do link.

Dia: 10 de Dezembro, terça-feira

Horário: às 19h no Brasil e 22h em Portugal continental

Evento online e gratuito, via Zoom

Tiago Ferro (Eva Becerra/Divulgação)​

Podcast

"A Palavra que Resta", de Stênio Gardel

No Encontro de Leituras de Abril, leitores do PÚBLICO e da Quatro Cinco Um conversaram com o escritor brasileiro Stênio Gardel. Siga o podcast nas aplicações.

Recensão O Vale Encantado do Rio Pinheiros Romance sobre a geração que desembocou em Bolsonaro faz inventário de assombrações da classe média.

"Os paulistanos de classe média alta nascidos a partir dos anos 80 deram um nome para a região da Zona Oeste que concentra colégios e clubes caros, bares e restaurantes da moda: Vale Encantado do Rio Pinheiros. Como convém aos melhores apelidos, o significado é preciso. Seja pelo alheamento à realidade brasileira, seja pela falta de propósito na vida de muitos, é como se esses jovens leite tipo A vivessem num estado de encantamento, suspensos no tempo e nas tardes depois das aulas, fumando maconha nos canteiros travestidos de praças do Alto de Pinheiros.

Talvez Tiago Ferro não conheça esse apelido do bairro porque ele escreve O seu Terrível Abraço desde uma geração anterior. Mas é justamente essa janela que ele abre no livro, por meio de um narrador próximo dos cinquenta anos, que reluta a se tratar de uma doença terminal enquanto revisita um passado sem projectos nem conquistas", escreveu na revista Quatro Cinco Um o jornalista Antonio Mammi sobre este romance de Tiago Ferro.

Leia na íntegra a recensão de Antonio Mammi na Quatro Cinco Um.

ONDE QUEREMOS VIVER Uma senhora Um intervalo estúpido e doce entre estar praticamente acabada e ter agora começado.

"Depois, anoitece, e fico sozinha. É preciso aprender a não morrer de tristeza neste mundo sujo. Milhares de pessoas, país fora, vivem como eu. Entro em conversa comigo. Colecciono afazeres mínimos, arrumo papéis, desisto, rego as plantas, dobro e arrumo roupas, desisto, maquilho-me e desmaquilho-me, ouço música.

Hilma Af Klint, the Swan No 12 (Reprodução)

Nenhuma tarefa ou invenção substitui a conversa. Leio, escrevo, vejo televisão, fumo. Ainda não percebi se as horas passam mais depressa ou mais devagar quando não se tem companhia, vou dando graças pelo barulho dos carros e dos aviões lá fora.

Toda a vida conheci adultos solitários, e tenho conhecido mais alguns. Confessam-me que detestariam ter de viver com alguém, partilhar o seu espaço e segredos."

Leia na íntegra a coluna de Djaimilia Pereira de Almeida na Quatro Cinco Um.

Fort Wayne Joel Sternfeld e a aposta em algo ininteligível para a maioria: perceber como é que se vê a cores.

"Há gente que fotografa a cores; há gente, menos gente, que fotografa a preto e branco; e há gente, ainda menos, que fotografa a esquemas de cores. A inferioridade numérica sugere uma doença rara, uma espécie de febre dos olhos que nunca vi diagnosticada, até hoje, por Joel Sternfeld.

Hilma Af Klint, the Swan No 12 (Reprodução)

A explicação de Sternfeld surge no posfácio de Nags Head (Steidl, 2024), livro cuja questão da cor o torna uma prequela do monumental American Prospects (1987). "Sempre que via na paisagem um fenómeno cromático de alguma forma coincidente com um exercício tipo [Josef] Albers sobre as propriedades perceptuais da cor, fazia uma fotografia."

Leia na íntegra a coluna de Humberto Brito na revista Quatro Cinco Um.

Recensão A vida em doses homeopáticas Colectânea de textos de José Luís Peixoto publicados na imprensa ao longo de dez anos é exemplo eloquente das possibilidades da crónica.

(José Luís Peixoto/Divulgação)

O escritor português José Luís Peixoto já testou vários géneros literários — publicou romances, poemas, relatos de viagem, contos, textos infanto-juvenis —, uma intensidade que foi recompensada com os prémios José Saramago (pelo seu romance de estreia, Nenhum Olhar) e Oceanos (pelo romance Galveias).

Abraço, o livro de José Luís Peixoto que foi lançado agora no Brasil (a edição original portuguesa é de 2011), é uma colectânea com 162 textos, publicados no Jornal de Letras, Rodapé, Time Out Lisboa e a revista Visão ao longo de dez anos.

Como não há um fio condutor ou tema central, o leitor acompanha aquilo que, de forma errática, passou diante dos olhos e da memória do autor: amores e amizades, livrarias, filmes vistos no cinema, Alzheimer, paisagens da infância, Barack Obama, idas à praia, reflexões sobre canetas esferográficas, laços familiares, helicópteros e um concerto em Lisboa.

Leia na íntegra a coluna de Kelvin Falcão Klein na Quatro Cinco Um.

LANÇAMENTO Novos volumes da colecção Ensaio Aberto chegaram às livrarias

O Escândalo da Distância, de João Pedro Cachopo e O Mar, o Rio e a Tempestade, de Pedro Süssekind unem literatura e filosofia para versar sobre clássicos da literatura mundial. Em O Escândalo da Distância, o professor e ensaísta português João Pedro Cachopo situa o clássico de Thomas Mann, A Montanha Mágica, no seu tempo, o início do século XX, ao mesmo tempo que aponta o que o romance tem a dizer no século XXI.

Já em O Mar, o Rio e a Tempestade: sobre Homero, Rosa e Shakespeare, o professor, pesquisador, ensaísta e ficcionista Pedro Süssekind oferece novas leituras de obras como a Odisseia, Grande Sertão: Veredas ou Rei Lear, tendo a filosofia como ponto de partida.

Coordenada por Tatiana Salem Levy e Pedro Duarte, a colecção Ensaio Aberto é resultado de uma parceria no âmbito do Programa de Internacionalização da Capes (Capes Print) entre a Universidade NOVA de Lisboa e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Os livros são publicados pela Tinta-da-china, em Portugal, e pela Tinta-da-China Brasil, no Brasil.

TEATRO Gregorio Duvivier celebra a língua portuguesa Comédia criada pelo humorista brasileiro e apresentada em Portugal tem encenação de Luciana Paes , que com ele partilha a obsessão pelo nome das coisas.

(fotografia de Raquel Pellicano)

"‘Como é que nasce uma palavra?’, pergunta o actor e humorista brasileiro Gregorio Duvivier em O Céu da Língua, peça que escreveu para ser estreada no Teatro Aberto, em Lisboa, onde estará em cena até ao dia 1 de Dezembro antes de partir para o Teatro Sá da Bandeira no Porto onde ficará nos dias 2 e 3. ‘Nasce para calar essa voz, que tem na nossa cabeça, falando o tempo todo: ‘Você vai morrer!’", escreve Isabel Coutinho no PÚBLICO.

Leia a reportagem na íntegra no PÚBLICO.

Nas Montras e Vitrines — Livros que cruzaram o Atlântico

A cegueira do rio. Mia Couto.

Companhia das Letras // R$ 74,90 // 240 pp

Editorial Caminho // € 18,90 // 328 pp

Mestre dos batuques. José Eduardo Agualusa.

Tusquets // R$ 69,90 // 224 pp

Quetzal // € 18,80 // 272 pp

Bipolar, sim. Louca, só quando eu quero: Histórias para ler, rir e chorar. Bia Garbato.

Matrix // R$ 44 // 186 pp

Pref. Rita Ferro // Oficina do Livro/Leya // € 9,99 // 192 pp

Notas sobre a impermanência. Paula Gicovate.

Faria e Silva // R$ 52 // 120 pp

À/Parte // € 15,90 // 160 pp

O Kit de Sobrevivência do Descobridor Português no Mundo Anticolonial: consideravelmente revisado e devidamente ampliado. Patrícia Lino.

Posf. Anna M. Klobucka // Círculo de Poemas // R$ 94,90 // 352 pp

Mariposa Azual // € 13 // 228 pp

O Cristo cigano e Geografia. Sophia de Mello Breyner Andresen.

Companhia das Letras // R$ 44,90 // 112 pp

Assírio & Alvim // € 11,10 // 56 pp

Assírio & Alvim // € 13,30 // 128 pp

No Ípsilon desta semana

O Quarto ao Lado, o Leão de Ouro de Veneza chega aos ecrãs portugueses a 5 de Dezembro. O jornalista Vasco Câmara conversou com Pedro Almodóvar antes da estreia do filme em Portugal.

Até para a semana.