António Costa defende “diálogo franco” com os Estados Unidos, apesar de Trump

António Costa acredita que um “diálogo franco” com os Estados Unidos deve continuar, apesar de Trump. Não separa os dois principais eixos das negociações com Washington: segurança e comércio. Reafirma que o apoio europeu à Ucrânia é indiscutível. O antigo primeiro-ministro inicia no dia 1 de Dezembro as suas funções de presidente do Conselho Europeu.