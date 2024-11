Qualquer um pode ganhar as eleições, mas a direita deve continuar a governar a Irlanda

Fine Gael, Fianna Fáil e Sinn Féin estão praticamente empatados nas sondagens, com cerca de 20%. Má campanha do primeiro-ministro não põe em causa coligação entre os rivais históricos da direita.

Uma campanha eleitoral menos conseguida e alguns erros de avaliação das preocupações e do estado de espírito de determinados segmentos do eleitorado podem impedir o partido do primeiro-ministro da República Irlanda, Simon Harris, de ser o mais votado nas eleições legislativas que se realizam esta sexta-feira no país. Mas a continuidade do Fine Gael e do seu rival histórico, o Fianna Fáil, ambos de centro-direita, no Governo irlandês não parece estar em causa, tendo em conta as últimas sondagens.