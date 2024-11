Com cessar-fogo em vigor, Israel dispara sobre três cidades no Sul do Líbano

Duas pessoas ficaram feridas em Markaba num ataque com um drone do Exército israelita, justificado pela “chegada de elementos suspeitos”.

Pouco mais de um dia após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, pelo menos duas pessoas ficaram feridas num ataque com um drone do exército israelita à cidade de Markaba, no sul do Líbano.

Segundo a agência noticiosa estatal libanesa NNA, o ataque atingiu uma zona no centro da cidade, após o que as equipas de emergência transferiram os feridos para um hospital próximo, sem que tenham sido dadas informações sobre a gravidade do seu estado.

Fontes militares citadas pela emissora pública israelita Kan afirmaram que o drone disparou sobre um veículo para o impedir de se aproximar de uma zona considerada fechada pelos militares israelitas, que devem retirar-se do território libanês no âmbito do acordo de cessar-fogo.

O Exército israelita afirmou na rede social X que “foi detectada a chegada de elementos suspeitos, alguns com veículos, a várias zonas do sul do Líbano, o que constitui uma violação” do acordo de cessar-fogo.

O fogo de artilharia israelita terá também atingido Marun el Ras e Aitarun, duas cidades situadas junto à fronteira Sudeste do Líbano com Israel, informaram fontes de segurança libanesas citadas pelo diário libanês L'Orient-Le Jour, sem que haja registo de vítimas até ao momento.

Além disso, foram registados sobrevoos de drones em Zautar el Charkiye, Garbiye, Yohmor e Arnun, sem que houvesse qualquer comentário do Exército israelita.

O cessar-fogo entre Israel e o grupo armado libanês Hezbollah entrou em vigor na quarta-feira, ao abrigo de um acordo mediado pelos Estados Unidos e pela França, com o objectivo de permitir que as pessoas de ambos os países comecem a regressar às suas casas nas zonas fronteiriças destruídas por 14 meses de combates.

Mas a gestão dos regressos tem sido complicada. As forças israelitas permanecem estacionadas em território libanês em cidades ao longo da fronteira e, nesta quinta-feira, o exército israelita pediu aos residentes das cidades ao longo da faixa fronteiriça que não regressem ainda, para sua própria segurança.

O acordo, um feito diplomático raro numa região assolada por conflitos, pôs fim ao confronto mais mortífero dos últimos anos entre Israel e o grupo militante apoiado pelo Irão. De acordo com os termos do cessar-fogo, as forças israelitas têm até 60 dias para se retirarem do Sul do Líbano.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que tinha dado instruções aos militares para não permitirem que os residentes regressassem às aldeias perto da fronteira. Mas o presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, o principal interlocutor do Líbano nas negociações do acordo, tinha dito na quarta-feira que os residentes podiam regressar a casa.