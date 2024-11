Aviões sírios e russos bombardeiam região da Síria controlada pelos rebeldes

Aviões de guerra russos e sírios bombardearam esta quinta-feira o Noroeste da Síria, controlado por grupos rebeldes, perto da fronteira com a Turquia. O ataque, confirmado pelo exército sírio e por fontes rebeldes, é em resposta à primeira tentativa dos rebeldes tentarem conquistar território em vários anos.

Os rebeldes, liderados pelo grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, lançaram uma incursão na quarta-feira numa dúzia de cidades e aldeias da província de Alepo, controlada pelas forças do Presidente sírio Bashar al-Assad.

A ofensiva foi a maior desde Março de 2020, quando a Rússia, que apoia Bashar al-Assad, e a Turquia, que apoia os grupos rebeldes, concordaram num cessar-fogo que pôs termo a anos de conflito.

Nas primeiras declarações após a campanha surpresa, o exército sírio afirmou ter infligido pesadas perdas ao grupo que descreveu como terrorista, que tinha atacado numa ampla frente. O exército afirmou que estava a cooperar com a Rússia e com “forças amigas” não identificadas para recuperar terreno e restabelecer a normalidade.

Os rebeldes avançaram quase dez quilómetros nos arredores da cidade de Alepo e a poucos quilómetros de Nubl e Zahra, duas cidades xiitas onde o Hezbollah, apoiado pelo Irão, tem uma forte presença de milícias, disse uma fonte do exército.

As forças rebeldes atacaram o aeroporto de al-Nayrab, a leste de Alepo, onde as milícias pró-iranianas têm postos avançados.

Por sua vez, de acordo com duas fontes do exército, os jactos russos bombardearam áreas recentemente capturadas e atingiram cidades fortemente populadas no último enclave controlado pela oposição.

Os serviços de emergência rebeldes, conhecidos como Capacetes Brancos, adiantaram que pelo menos 16 civis foram mortos na cidade de Atareb, na sequência de ataques de um jacto russo que atingiram uma zona residencial. Os ataques levaram milhares de pessoas a fugir das cidades.

Testemunhas acrescentaram ainda que a principal auto-estrada entre Alepo e Damasco foi encerrada devido aos combates.

Os rebeldes afirmam que a campanha iniciada na quarta-feira responde à intensificação dos ataques, nas últimas semanas, das forças aéreas russas e sírias contra civis em zonas do sul da província de Idlib, no extremo noroeste da Síria, e para evitar quaisquer ataques do exército sírio, que, segundo eles, está a reunir tropas perto das linhas da frente com os rebeldes.

Oficial iraniano terá sido morto em Alepo

Entretanto, a imprensa estatal iraniana avança que o general Kioumars Pourhashemi, um oficial militar da Guarda Revolucionária Iraniana na Síria, foi morto em Alepo pelos rebeldes.

O Irão enviou milhares de combatentes para a Síria durante a guerra no país. Embora estes números incluam membros da Guarda, oficialmente a servir como conselheiros, a maior destes são milicianos muçulmanos xiitas. As milícias pró-iranianas têm uma presença militar alargada na região rural de Alepo.

Fontes turcas disseram esta quinta-feira que os rebeldes lançaram inicialmente uma acção limitada após ataques das forças governamentais sírias, tendo alargado a operação depois de estas terem abandonado as suas posições.

As mesmas fontes afirmaram também que os movimentos rebeldes permaneceram dentro dos limites de uma zona de desescalada em Idlib, acordada em 2019 pela Rússia, Irão e Turquia com o objectivo de reduzir as hostilidades entre os rebeldes e as forças governamentais.

Uma fonte do Ministério da Defesa turco afirmou que o país está a acompanhar de perto a evolução da situação no norte da Síria e que tomou precauções para garantir a segurança das tropas turcas no local.

O Hayat Tahrir al-Sham, classificado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela Turquia, é há vários anos alvo das acções do governo sírio e das forças russas. O grupo concorre com grupos rebeldes mais tradicionais, apoiados pela Turquia, que também controlam extensões de território ao longo da fronteira turca.

Os rebeldes afirmam que mais de 80 pessoas, na sua maioria civis, foram mortas este ano em ataques de drones a aldeias controladas pelos seus combatentes. Damasco afirma que está a travar uma guerra contra militantes inspirados na Al-Qaeda e nega estar a atingir civis indiscriminadamente.