Vladimiro Feliz renuncia ao mandato enquanto vereador do PSD na Câmara do Porto

O vereador do PSD da Câmara Municipal do Porto, Vladimiro Feliz renunciou ao mandato, depois de em Dezembro de 2023 ter pedido a suspensão pelo período de um ano, por impossibilidade de conciliar o cargo na vereação com a sua actividade profissional. Na carta de renúncia de mandato, datada de terça-feira, e a que a Lusa teve acesso, o vereador social-democrata esclarece que as circunstâncias profissionais que motivaram a suspensão não se alteraram, antes pelo contrário, tornaram-se "ainda mais exigentes", não tendo outra opção que não apresentar a renúncia ao mandato.

O antigo vice-presidente da Câmara do Porto, na altura liderada por Rui Rio, foi cabeça de lista pelo PSD à autarquia nas eleições autárquicas de 2021, tendo conseguido 17,25% dos votos e dois mandatos.

"Desde que me candidatei à presidência da Câmara Municipal, deixei claro que, se não vencesse as eleições, a minha permanência como vereador estaria sempre condicionada à compatibilidade com a minha actividade profissional. Infelizmente, essa conciliação não é possível neste momento, nem se perspectiva que o venha a ser até final do mandato, o que me impede de continuar a exercer o mandato com a dedicação e o rigor que a cidade do Porto merece", afirma na missiva dirigida ao presidente Rui Moreira. Vladimiro Feliz reforçou que esta decisão é tomada por imperativo legal e cívico e em respeito pelo compromisso que assumiu com os portuenses.

Na missiva, o social-democrata refere que embora tenha desempenhado as funções de vereador com "muita honra", não pode "ignorar as limitações que esse cargo impõe em termos de impacto directo na vida da cidade". "No século XXI, impõe-se um debate sobre a reforma do poder autárquico, nomeadamente no que toca às competências dos diversos órgãos para que todos os eleitos, nomeadamente o presidente possam exercer as suas funções de forma plena em benefício da cidade e da democracia", sublinha.

Nascido no Porto em 1973, Vladimiro Feliz foi substituído na vereação por Mariana Macedo, a terceira na lista de candidatos à autarquia nas eleições de 2021. "Permita-me aproveitar esta ocasião para destacar o papel da minha colega Mariana Macedo, no âmbito do executivo municipal, na continuidade da defesa e representação do projecto autárquico que apresentámos aos portuenses nas eleições de 2021", ressalva. Acrescentando que "apesar das mudanças na conjuntura política manteve-se, dentro do que lhe foi possível, firme na missão de honrar o compromisso assumido com os cidadãos nas últimas eleições autárquicas".