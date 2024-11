Metro do Porto prepara construção de dois novos parques de estacionamento

Os dois parques serão integrados na futura linha Rubi, que ligará a Casa da Música, no Porto, a Santo Ovídeo, em Vila Nova de Gaia. No total, resultará em 600 novos lugares de estacionamento.

A Metro do Porto anunciou que está a preparar a construção de mais novos dois parques de estacionamento, um em Vila Nova de Gaia e outro no Porto. Segundo avança a empresa, as estruturas estarão inseridas nas estações do Campo Alegre, no que diz respeito ao Porto, e na estação Rotunda, em Vila Nova de Gaia.

Actualmente, a rede Park & Ride, concessionária da Metro do Porto, conta com 32 parques, onde apenas dois são pagos. Relativamente às tarifas destes dois novos parques, a empresa não avança se os mesmos serão taxados. Segundo avança o Jornal de Notícias, os parques já existentes servem 40 por cento das estações, disponibilizando no seu total mais de três mil lugares. O panorama muda nos parques tarifados – Botica e Estádio do Dragão – apresenta valores mais baixos, com uma taxa de ocupação entre os 11 e 32 por cento, respectivamente.

Os dois novos parques serão integrados na futura linha Rubi, que ligará a Casa da Música, no Porto, a Santo Ovídeo, em Vila Nova de Gaia. No total, serão disponibilizados mais de 600 lugares de estacionamento. O sistema de utilização irá manter-se como o habitual: para quem quiser utilizar regularmente os parques, poderá realizar uma assinatura mensal associada ao passe Andante, num valor de 17€. Para utilizações pontuais, a tarifa será calculada em intervalos de 15 minutos.

No Dragão, os valores máximos diários assentam em 1,50€ e, em Boticas, em 3,50€. Os produtos de estacionamento disponíveis nestes parques podem ser consultados online, no Tarifário Parque Metro e no Tarifário Botica. Todos os parques estão abertos 24 horas, todos os dias.