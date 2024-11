Falhas na ligação wireless deixam novos navios eléctricos da Transtejo sem energia

Problemas técnicos relacionados com a ligação wireless com a torre de carregamento rápido situada no cais do Seixal estão a dificultar a operação dos cinco novos navios eléctricos da Transtejo/Soflusa, que, desde Setembro, e em fase experimental, asseguram algumas das ligações entre ambas as margens do Tejo. Tais questões têm motivado sucessivas supressões de carreiras, em particular nas travessias entre o Cais do Sodré e o Seixal, mas também a Cacilhas e ao Montijo, originando protestos dos utentes. Os mais afectados têm sido, contudo, os utentes da linha do Seixal.

