Edifício entregue por Moedas à Academia de Amadores de Música obriga a despejar junta

Na quarta-feira, Carlos Moedas anunciou que encontrou uma solução, em pleno Chiado, na Rua Vítor Cordon, para alojar a Academia dos Amadores de Música, que se encontrava em vias de ser despejada do prédio onde funcionava há mais de seis décadas, na Rua Nova da Trindade. Mas, esta quinta-feira, ficou a saber-se que para tal ser possível, será necessário despejar o arquivo histórico de uma dúzia de antigas freguesias do coração da capital, agora gerido pela autarquia que lhes sucedeu, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. O presidente desta, Miguel Coelho (PS), confessa-se surpreendido com o anúncio de Moedas e diz nunca ter sido consultado sobre a matéria. E avança com um dado novo: poucas horas antes do anúncio do presidente da câmara, a junta recebeu desta um ofício rescindindo unilateralmente um contrato de comodato do imóvel da Rua Vítor Cordon.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt