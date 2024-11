Antigo quartel de Linda-a-Velha tem novo projecto com habitação, comércio e auditório

Pedido de Informação Prévia com uma proposta de intervenção nos terrenos do antigo quartel de Linda-a-Velha, em Oeiras, está em consulta pública até Dezembro. Uma das novidades é o auditório.

O espaço do antigo quartel de Linda-a-Velha, no concelho de Oeiras, tem um novo projecto que inclui habitação, comércio e um auditório. A informação está disponibilizada nos documentos de um Pedido de Informação Prévia (PIP) com a proposta deste projecto à Câmara Municipal de Oeiras. O pedido está em consulta pública até meados de Dezembro.

O local do antigo quartel de Linda-a-Velha, em tempos o Quartel do Carrascal, fica na Avenida 25 de Abril, a principal desta localidade de Oeiras, e neste momento está desocupado. Os seus terrenos têm uma área de cerca de 20,5 mil metros quadrados. O PIP para um novo projecto nesta zona foi posto em consulta pública na última segunda-feira e foi requerido pela empresa Chão Verde – Sociedade de Gestão Imobiliária, que pertence maioritariamente à Sonae (proprietária do PÚBLICO). Nele, propõe-se a edificação de um empreendimento residencial, cultural e com comércio.

Foto Proposta de ocupação do espaço, que está nos documentos da consulta pública DR

Na memória descritiva, disponibilizada devido ao processo de consulta pública, refere-se que o projecto tem três partes distintas: a primeira – designada Corpo A – terá um edificado com comércio e cinco pisos de habitação; o Corpo B terá pequenas lojas de comércio e cinco pisos de habitação; e o Corpo C um equipamento cultural, o tal auditório. As edificações com comércio e habitação incluem dois pisos de estacionamento em cave. A disposição do espaço incluirá uma praça central que, na memória descritiva, se salienta que servirá para proporcionar “um espaço desafogado”.

Quanto a demolições no espaço para que o projecto, caso siga em frente, avance, serão os antigos edifícios de apoio ao quartel. “A sua demolição visa melhorar o enquadramento urbanístico da futura proposta”, nota-se no documento.

Na comunicação da consulta pública, no seu site, o município de Oeiras refere que o local do antigo quartel é “um espaço obsoleto, sem vivência e fechado à população” e que este novo projecto pode representar “uma nova centralidade” na zona devido aos equipamentos comerciais e habitacionais. Destaca-se ainda “o espaço urbano público” que será criado com cerca de 4500 metros quadrados. Aí projecta-se que fique o auditório, que se prevê que seja cedido ao domínio privado municipal e, na nota da câmara, até se chega a considerar que “será um marco cultural para Oeiras, como um dos grandes espaços de espectáculos na Área Metropolitana de Lisboa”.

Foto Demolições propostas no local DR

As intervenções para este espaço em Linda-a-Velha têm vindo a ser polémicas entre a população, nomeadamente com um projecto da Sonae, que comprou o terreno à Estamo (a imobiliária do Estado), em 2016, por 5,3 milhões de euros, de acordo com um artigo do PÚBLICO. A escritura de compra do quartel tinha sido assinada no início de 2016, mas, antes disso, a Sonae já tinha enviado um PIP à câmara, tendo sido alterado para um pedido de licenciamento.

Para lá, de acordo com um artigo de 2017, a intenção da Sonae era criar um supermercado Continente com mais de 4800 metros quadrados à superfície e mais de 5800 no subsolo, para estacionamento. Também se projectava a construção de um prédio de habitação com seis pisos e dois para comércio e serviços. Alguns moradores contestaram o projecto, referindo que iria alterar a configuração da zona, do trânsito e do estacionamento. Assinalaram ainda que já havia supermercados suficientes naquela zona. Naquela avenida, existem, pelo menos, mais dois supermercados e outros nas vizinhanças.

O novo projecto traz a novidade de um auditório e, quem pretender, pode enviar observações e sugestões sobre o PIP dirigidas à Divisão de Gestão Administrativa do Licenciamento Urbanístico da Câmara Municipal de Oeiras ou ao presidente da autarquia, Isaltino Morais (Inovar Oeiras). As participações podem ser enviadas para o e-mail esclarecimentos.urbanismo@oeiras.pt. Após a decisão sobre o processo, este pode passar à fase de licenciamento.