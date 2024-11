Queremos falar de sexo na escola?

No quarto episódio de Ponto de Luz, falamos sobre Educação Sexual Compreensiva. Nas escolas, o que pensam e o que sentem professores e alunos? Catarina Furtado recebe Margarida Arranhado, 15 anos, aluna na Escola Básica e Secundária Lima de Freitas, em Setúbal, e Leopoldina Almeida, professora de Geografia na Escola Secundária Diogo de Gouveia, em Beja.

A educação sexual compreensiva promove o conhecimento e ajuda os jovens a tornarem-se mais responsáveis nas atitudes e comportamentos no que se refere à saúde sexual e reprodutiva.

Permite reduzir a gravidez na adolescência, diminuir as infecções sexualmente transmissíveis, prevenir abusos e fortalecer ambientes inclusivos. Mas a temática continua a ser o principal alvo das críticas à disciplina de cidadania.

