Do Porto para Valência: dez chefs unem forças em jantar solidário com as vítimas da DANA

Chefs portugueses juntam-se à iniciativa “Desde Valência para Valência” e unem forças e cozinhas a 6 de Dezembro: é um jantar único e solidário no restaurante do Hotel Hilton Porto Gaia.

A alta cozinha e a solidariedade vão dar as mãos no próximo dia 6 de Dezembro, no Porto. Juntando-se à iniciativa “Desde Valência para Valência” - promovida pelos chefs espanhóis Ricard Camarena, Begoña Rodrigo e Quique Dacosta -, dez chefs portugueses vão preparar um jantar único no restaurante Composto do Hotel Hilton Porto Gaia de apoio às vítimas da DANA (acrónimo para depresión aislada en niveles altos - gota fria), que no final de Outubro deixou um rasto de destruição na região de Valência (Espanha).

Vasco Coelho Santos (Euskalduna Studio) lidera o grupo português, que inclui Marco Gomes (Oficina), Rafaela Louzada (Rafaela Louzada), Lídia Brás (Stramuntana), António Queiroz Pinto (Taberna Lura), Aurora Goy (Apego), João Pupo Lameiras (RO), Renata Coelho (Adega São Nicolau), Ilídio Barbosa (Hilton Porto Gaia) e Bruno Rocha (Head of Culinary Operations and Development da Highgate Portugal, multinacional de gestão hoteleira).

Cada um preparará um prato de autor que será harmonizado com vinhos de marcas parceiras num menu volante, que terá o preço de 95 euros - o valor arrecadado será usado para “minimizar os impactos económicos que empresas e famílias de Valência enfrentam após a tragédia”.

As reservas podem ser feitas pelo tel.: 935 335 301 ou pelo e-mail reservas@euskaldunastudio.pt.

O jantar portuense, que começa às 19h30, adianta-se ao jantar “global”, marcado para dia 13 de Dezembro, e que envolverá nomes da alta cozinha de vários cantos do mundo como Alain Ducasse (França), Alex Atala (Brasil), Gastón Acurio (Peru), Leonor Espinosa (Colômbia), Massimo Bottura (Itália), Rasmus Munk (Dinamarca) ou René Redzepi (Dinamarca) - além de outros renomados chefs espanhóis como Eneko Atxa, Joan Roca ou José Andrés.

Valência, cozinha solidária aberta

A solidariedade também se estende ao evento gastronómico anual València Cuina Oberta, que decorre até 1 de Dezembro na capital da Comunidade Valenciana.

Este ano, por cada menu vendido, serão doados três euros para o fundo “Desde Valência para Valência” que será depois canalizado para a ajuda através da associação de utilidade pública local Mamás en Acción.