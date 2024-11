A que sabe Porto Covo? Um fim-de-semana para provar que é destino o ano todo

"O objectivo desta iniciativa é posicionar Porto Covo como um destino turístico e gastronómico atractivo ao longo de todo o ano", explica a organização do Sabor a Porto Covo. Os focos: "valorização dos produtos locais", "promoção de experiências gastronómicas de alta qualidade", "reforço da sua identidade cultural e patrimonial".

É um fim-de-semana especial, desta sexta a domingo, com um programa que resulta de parcerias entre autarquia de Sines, junta de freguesia de Porto Covo, Turismo do Alentejo, Associação de Empresários Porto Covo Todo o Ano e outros agentes turísticos locais.

São três dias com várias propostas, que pretendem mostrar um destino, em contínuo crescimento, tanto urbanístico como em visitantes, demasiado concentrado na época alta.

Porto Covo Todo o Ano é mesmo o mote principal e o programa pretende abrir o apetite para regressos, mas não só no Verão e para o sol e praia.

"A oferta é composta por refeições a quatro mãos (colaborações entre chefs da região), pratos exclusivos / especiais nos restaurantes participantes, provas de vinho comentadas e actividades ligadas à cultura, desporto e natureza", resume-se.

Foto As caminhadas pela Rota Vicentina são inerentes à vida em Porto Covo dr

Há até uma tarde de visitas especiais, não tão frequente assim: "hotéis e guest-houses de Porto Covo abrem as portas ao público" para que possam conhecer estes locais, quase sempre só abertos na sua totalidade a hóspedes.

Cabeças-de-cartaz são os chefs locais e convidados: os mais exclusivos momentos do fim-de-semana são almoços e jantares a quatro mãos (já estavam a esgotar as reservas), em que um restaurante da terra convida outro cozinheiro. É assim que o restaurante Lamelas, da cozinheira Ana Moura, recebe Michele Marques da Mercearia Gadanha de Estremoz (na 6.ª); o restaurante Slow Sea do hotel Praia junta o chef local, Deolindo, com o convidado Hélio Loureiro (sábado ao almoço); o Alma Nómada de Marco Nascimento recebe o chef Lucas Azevedo do Ryoshi Lisboa (sábado ao jantar); o Volta do Mar do hotel Sea View de Sines junta o chef residente David Proença com Daniel Costa (domingo, almoço).

A gastronomia não se fica por aqui, há convites para experimentar estes restaurantes a qualquer refeição e outras casas da terra, cada uma com pratos em destaque por esta altura: do Miramar (Feijoada de Búzios e as Migas de Camarão com camarão frito) ao Pescador (Mariscada Porto Covo), passando pela Pizzeria Bella Vita (Linguine negro com camarões, tamboril e mexilhões), o Mute (brunch junto ao farol), o Sorriso (novo ponto de encontro), etc. Em complemento, provas de vinhos com produtores da região no Abranda Wine Bar e até de "vinho estagiado no mar de Sines".

Foto O programa inclui Passeios a Cavalo dr

O programa inclui ainda passeios a cavalo com a Herdade do Pessegueiro ou Monte da Bemposta (também com o especial passeio de carroça), além do convite a caminhar com tempo por esta costa de maravilhas, tão cantada desde que Rui Veloso lhe deu voz e Carlos Tê lhe deu letra.

Entre outras artes, destaque para uma exposição com artistas locais no Centro de Artes de Sines (até Janeiro) e para a recém-aberta Loja do Castro, em Porto Covo, espaço com produtos da região.

No programa, sublinhe-se ainda a possibilidade de ter uma aula de surf com a Escola de Surf Costa Azul ou ficar a saber tudo sobre as algas com Joana Duarte, bióloga marinha e chef de cozinha do projecto Rota das Algas (sáb., 15h, entrada livre, Auditório Junta de Freguesia de Porto Covo).

Foto Ana Moura, a chef do Lamelas GONCALO F SANTOS

Cereja no bolo: em semana em que se celebram os 10 anos do Cante Alentejano Património da Humanidade, as ruas da aldeia vão ter outra música, graças às passagens do Grupo Coral Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes pelos restaurantes (nos jantares de sábado).

Mais informações no site da câmara de Sines ou junta de Porto Covo.