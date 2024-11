O “primeiro mercado de azeite em Lisboa”: este sábado há Festa do Azeite

Na Praça do Beato, um evento de acesso gratuito com debates, provas técnicas e degustações. Sábado, dia 30, o azeite celebra-se em festa em Lisboa.

Se acredita que já sabe tudo sobre variedades de azeitona e categorias de azeites, a Festa do Azeite que se realiza no sábado, dia 30, a partir das 12h na Praça, no Beato, em Lisboa, é uma boa oportunidade para pôr esses conhecimentos à prova. O acesso é gratuito e há degustações preparadas por quatro chefs convidados: Bertílio Gomes, Leopoldo Calhau, Udi Barkan e Tereza Colaço, que se juntam ao chef executivo da Praça, Gonçalo Ribeiro.

Os cinco vão preparar cinco pratos diferentes com cinco variedades de azeite, e o público poderá prová-los (preço a partir dos 8€). E quem sentir a falta de algo mais doce, terá as sobremesas preparadas por Rui Pascoalinho da geladaria Pascoalini, que usará o azeite nos seus gelados artesanais.

As provas técnicas, limitadas a 15 participantes e com o custo de 15 euros (mediante inscrição prévia), são conduzidas por Edgardo Pacheco, curador do evento, e Ana Carrilho, oleóloga da Herdade do Esporão. Estas sessões oferecem uma oportunidade única para explorar as características aromáticas e gustativas das variedades portuguesas, incluindo um exemplo de azeite com defeito comum para se perceber a diferença.

Às 15h, uma conversa aberta ao público reúne Edgardo Pacheco, o especialista Carlos Coelho, presidente da Ivity Brand Corp, e vários produtores para discutir estratégias que elevem o azeite ao patamar de outros produtos de excelência, como o vinho.

Para as famílias, entre as 13h e as 16h, a Magnolia Method, organização sem fins lucrativos, dinamiza o workshop "Arvorezinha de Azeitonas", que combina actividades criativas e educativas sobre a cultura do azeite. O dia encerra com o DJ Fabz, que assume a animação do espaço das 19h às 23h.

A programação completa pode ser consultada no Instagram da Praça.