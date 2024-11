A Cooperativa do Pico é o espelho da resistência heróica dos vinhos dos Açores

É um feito épico e heróico, um hino à teimosia, resiliência e esforço do trabalho do homem, justamente reconhecido pela UNESCO como Património da Humanidade, mas a história da vinha do Pico teria sido bem diferente sem a sua Cooperativa Vitivinícola. E não será exagero, mas antes mero acto de justiça histórica, dizer-se que foi ela o pilar decisivo para a sobrevivência da cultura da vinha na segunda metade do século passado, permitindo que hoje os vinhos de aroma vulcânico e sabor salgado dos Açores recolham de novo o reconhecimento dos consumidores mais exigentes e esclarecidos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt