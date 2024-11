Governo aprova subida do salário mínimo para 870 euros em 2025

Salário mínimo subirá 50 euros no próximo ano, segundo a decisão do executivo de Montenego, aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

O Governo decidiu hoje aumentar o salário mínimo nacional para 870 euros, mais 50 euros do que o valor actual, a partir de 2025, anunciou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

“Aprovámos o decreto-lei que aumenta o salário mínimo nacional, para o ano de 2025, para 870 euros”, anunciou António Leitão Amaro, no final da reunião do Conselho de Ministros.

O salário mínimo está, actualmente, fixado em 820 euros.

Trata-se de mais 15 euros do que o valor previsto no acordo de rendimentos (855 euros) e um aumento de 50 euros face aos 820 euros que estão neste momento em vigor, uma proposta que o Governo apresentou em sede de concertação social no passado mês de Setembro.

O valor refere-se ao pagamento mais baixo de um salário nas empresas privadas - ou empresariais cm regime equiparado. Já no caso da Administração Pública, o Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública, assinado entre o executivo liderado por Luís Montenegro, a Federação de Sindicados da Administração Pública, (Fesap), o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) determina a subida do salário mínimo do Estado para 878,41 euros no próximo ano e um aumento de pelo menos 234 euros a todos os funcionários públicos até ao final da legislatura.